Colorado si vyhliadlo víťaza Stanley Cupu. Obetovalo zaňho voľby v drafte

Nicolas Roy v drese Toronta (Autor: TASR/AP)
TASR|5. mar 2026 o 20:03
Sezónu začal v Toronte.

Kanadský hokejista Nicolas Roy zamieril deň pred uzávierkou výmen v NHL z Toronta do Colorada. Avalanche ho získalo za podmienečný výber v 1. kole draftu 2027 a 5. kole tohtoročného.

Dvadsaťdeväťročný útočník Roy má v tejto sezóne na konte 20 bodov (5+15) v 59 zápasoch.

Do konca kontraktu, ktorý podpísal ešte s Vegas v hodnote 15 miliónov dolárov, mu zostáva jeden rok. Maple Leafs ho angažovali vlani v júli.

Na drafte 2015 si ho vybrala vo štvrtom kole Carolina a v zámorskej súťaži nazbieral v 428 stretnutiach 186 bodov za 73 gólov a 113 asistencií.

S Golden Knights získal v roku 2023 Stanley Cup a v play off nazbieral dovedna 32 bodov (10+22) v 79 dueloch.

Jeho nové pôsobisko je lídrom súťaže a v Centrálnej divízii vedú o šesť bodov pred Dallasom. Informácie priniesla oficiálna webstránka NHL.

NHL

dnes 20:03
