Zmeniť dres môžu aj hviezdy NHL. Desať adeptov na výmenu (+ situácia Nemca)

V piatok 6. marca o 21:00 slovenského času sa uskutoční uzávierka prestupov v NHL, tzv. „trade deadline”.
Do tohto termínu si môžu kluby vymieňať hráčov, ktorých chcú vidieť vo svojom drese ešte v tomto ročníku.
Termín sa považuje za jeden z najdôležitejších počas dlhej sezóny NHL. Na posilnenie kádra pred play-off ostáva už len niekoľko desiatok hodín a manažéri jednotlivých organizácií musia rýchlo konať.
Trh NHL je nevyspytateľný. Minulosť nám niekoľkokrát ukázala, že ani tí najlepší hráči nemajú isté miesto.
V nasledujúcom prehľade sa pozrieme na desať najznámejších mien, ktoré môžu na poslednú chvíľu zmeniť dres.
Medzi nich sa môže dostať aj slovenský obranca Šimon Nemec, ktorého prípadná výmena je v posledných hodinách diskutovanou témou v zámorí.
Vincent Trocheck
Klub: New York Rangers
Pozícia: center
Vek: 32
Výška a dĺžka zmluvy: 5,625 miliónov do roku 2029
Víťaz olympijského zlata Vincent Trocheck s USA ukázal, v čom vie byť prínosný. Na turnaji výborne plnil rolu hráča v oslabeniach a mal veľkú zásluhu na tom, že mužstvo na turnaji ani raz neinkasovalo v početnej nevýhode.
O tento typ bojovného centra má záujem množstvo mužstiev. Hodil by sa Caroline, Minnesote či Montrealu.
V zoznamoch najväčších adeptov na výmenu na weboch magazínu The Athletic aj kanadského TSN je Trocheck hneď na prvom mieste.
Jeho kontrakt mu umožňuje uviesť 12 mužstiev, kde nemôže byť vymenený. Sám povedal, že preferuje ostať na východe a nechce sa sťahovať na západ.
O možnosti výmeny hovoril už aj s rodinou a deťmi. Jeho 7-ročný syn poznamenal, že on sa sťahovať z New Yorku nebude: „Ja tu ostávam, mám tu svoj hokejový tím a ten ma nevymenil.“
Robert Thomas
Klub: St. Louis Blues
Pozícia: center
Vek: 26
Výška a dĺžka zmluvy: 8,125 miliónov do roku 2031
Robert Thomas je nečakaným adeptom na výmenu. Dôvodom je nevydarený ročník St Louis.
Výborní centri v najlepšom veku a s dobrým kontraktom na ďalších päť rokov nie sú často dostupní. St. Louis počúvajú ponuky klubov a jedného zo svojich najlepších hráčov nepustia za lacnú cenu.
Thomas je center, ktorý predvádza výborné výkony smerom dozadu aj dopredu, trikrát prekonal hranicu bod na zápas a jeho kariérne maximum je 86 bodov zo sezóny 2023/24. Skúsenosti má aj v play-off. V roku 2019 sa vo svojej prvej sezóne stal víťazom Stanley Cupu.
Kombinácia veku, kontraktu a herných schopností z Thomasa robí azda najzaujímavejšie meno pre potencionálnych záujemcov. O jeho výmene sa špekuluje v spojení s Buffalom, Utahom či Montrealom.
Thomas však má v zmluve klauzulu o tom, že ho bez jeho súhlasu nemôžu vymeniť. Prípadný trejd by tak musel sám schváliť.
Nazem Kadri
Klub: Calgary Flames
Pozícia: center
Vek: 35
Výška a dĺžka zmluvy: 7 miliónov do roku 2029
Kadri je skúsený stredný útočník, ktorý už získal aj Stanleyho pohár. V podpriemenom Calgary je najproduktívnejším hráčom sezóny.
Najväčšou nevýhodou sú ďalšie tri roky v jeho zmluve, ktorá bude platiť až do Kadriho 38 rokov a má hodnotu 7 miliónov ročne. Calgary by si mohlo časť platu ponechať, ale najradšej by sa tomu vyhli.
Kadri tak pred uzávierkou prestupov môže byť druhou možnosťou pre mužstvá, ktorým sa nepodarí získať Trochecka.
Vo svojej zmluve má možnosť zvoliť si 13 tímov, do ktorých ho nemôžu vymeniť. Záujem by mohla mať Minnesota, Colorado, Dallas či Montreal.
Jordan Binnington
Klub: St. Louis Blues
Pozícia: brankár
Vek: 32
Výška a dĺžka zmluvy: 6 miliónov do roku 2027
Binnington má medzi brankármi NHL veľmi špecifickú pozíciu. Má veľmi zlú sezónu, jeho úspešnosť zákrokov na úrovni 86,7 percent je vôbec najhoršia spomedzi pravidelne chytajúcich brankárskych jednotiek a najhoršia aj v jeho kariére.
Napriek tomu bol v drese Kanady brankárom číslo jedna na olympijských hrách v Miláne a podal tam solídny výkon.
Určite tak upútal pozornosť viacerých mužstiev. V minulosti ukázal, že pod tlakom chytať vie. Hneď vo svojej prvej sezóne patril k hlavným strojcom úspechu Blues, keď ich doviedol k Stanley Cupu.
Kanadský brankár má do konca sezóny v zmluve možnosť vybrať si 14 tímov, kde nechce byť vymenený. Edmonton, Carolina či Montreal by sa mohli ozvať s ponukami na skúseného gólmana.
Steven Stamkos
Klub: Nashville Predators
Pozícia: center/krídelník
Vek: 36
Výška a dĺžka zmluvy: 8 miliónov do roku 2028
Legendárny Steven Stamkos hrá v NHL už 18. sezónu a vo svojej kariére má stále viac ako bod na zápas. V aktuálnej sezóne prekonal už desiatykrát 30-gólovú hranicu.
Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu aj dvojnásobný držiteľ Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL by mohol dodať potrebnú vzpruhu mužstvám, ktoré potrebujú góly.
V zmluve má plné právo odmietnuť akúkoľvek výmenu, ale podľa zámorského novinára Pierre LeBruna je viacero destinácií, kde by mohol ochotne ísť. Patria medzi nich Minnesota, Dallas, New Jersey či Tampa Bay, kde odohral väčšinu svojej kariéry.
Nashville je aktuálne päť bodov od play-off a je možné, že Stamkos nikde nepôjde. Sám sa vyjadril, že chce klubu pomôcť zabojovať o play-off.
Hráčovi ich prvého útoku zmluva po sezóne ešte nekončí. Ak ho budú chcieť vymeniť, môžu tak urobiť aj v lete.
Elias Pettersson
Klub: Vancouver Canucks
Pozícia: center
Vek: 27
Výška a dĺžka zmluvy: 11,6 miliónov do roku 2032
Elias Pettersson nepredvádza výkony hodné ôsmeho najlepšie plateného hráča celej NHL. V aktuálnej sezóne má 37 bodov v 53 zápasoch. Na svoje kariérne maximum 102 bodov nesiaha ani zďaleka.
Trápiaci sa Vancouver je najhorším tímom v lige a potrebuje prestavbu kádra. Krokom k tomu by mohla byť aj výmena aktuálne najväčšej hviezdy klubu.
Nájsť by sa však musel tím, ktorý ochotne zoberie Petterssona aj s jeho kontraktom a zároveň ponúkne Canucks adekvátnu protihodnotu.
Nový štart by však mohol pomôcť aj hviezdnemu centrovi. Možnú destináciu by vedeniu musel schváliť aj samotný Švéd, ktorý má na to plnú moc.
Zámorskí insideri sú zatiaľ zdržanliví a trejd Petterssona nevidia ako pravdepodobnú vec, udiať sa však môže.
Zaujímavou destináciou pre neho by mohol byť napríklad Detroit, ktorý na to má priestor pod platovým stropom.
Jesper Wallstedt
Klub: Minnesota Wild
Pozícia: brankár
Vek: 23
Výška a dĺžka zmluvy: 2,2 milióna do roku 2027
Mladý švédsky brankár má veľmi dobrú sezónu, ako nováčik zastavuje 91,1 percent striel a má už štyri čisté kontá.
Avšak Minnesota ide systémom „all-in". Vedenie klubu urobí všetko pre to, aby mužstvo posilnilo smerom do play-off, hoci by ich to stálo aj výmenu talentovaného brankára.
Wild majú ako jednotku ďalšieho Švéda Filipa Gustavssona, ktorý má zmluvu až do roku 2031.
Protihodnota za Wallstedta by tak mohla pomocť získať ďalšie dôležité kúsky do skladačky. Napríklad centra ako je Thomas, Kadri či Trocheck.
Wallstedt patrí k tomu najcennejšiemu, čo vedia ponúknuť. Viacerých potencionálnych mladíkov totiž už vymenili za obrancu Quinna Hughesa.
Ak by Švéd opustil Minnesotu, dvere príležitostí by sa mohli otvoriť pre Samuela Hlavaja, ktorý patrí tiež do organizácie Wild. Po dobrom výkone na olympijských hrách by sa mohol stať v klube dvojkou.
Shane Wright
Klub: Seattle Kraken
Pozícia: center
Vek: 22
Výška a dĺžka zmluvy: 886 667 do roku 2027
Pre Slovákov dobré známy konkurent Juraja Slafkovského v boji o prvé miesto na drafte 2022 v Seattli nedosahuje excelentné výsledky.
Štvorka draftu spred štyroch rokov má na konte 23 bodov po 61 zápasoch a v mužstve nastupuje až v treťom útoku.
Obojsmerný center sa však bude sťahovať zrejme len v prípade, keď Kraken za neho nájdu krídelníka, ktorý vie strieľať góly.
Zmena prostredia by mohla prospieť aj samotnému Wrightovi. V Seattli je až 10. najvyťažovanejší hráč, na ľade trávi priemerne menej ako 14 minút.
Sergej Bobrovskij
Klub: Florida Panthers
Pozícia: brankár
Vek: 37
Výška a dĺžka zmluvy: 10 miliónov do roku 2026
Sergej Bobrovskij má zmluvu platnú len do konca sezóny a všetko nasvedčuje tomu, že jeho Florida sa po zisku dvoch Stanley Cupov nepozrie do play-off. Vo Východnej konferencii jej momentálne patrí predposledné miesto.
Ruský brankár má v aktuálnej sezóne úspešnosť zákrokov na úrovni 87,3 percenta, čo je najhoršie číslo v jeho kariére. Je to však dvojnásobný víťaz Vezinovej trofeje, ktorý vie svojmu mužstvu vyhrať ťažký zápas.
Bobrovskij má v zmluve možnosť zvoliť si 16 tímov, kde ho nemôžu vymeniť, čo môže obmedziť prípadné možnosti vedenia Panthers.
Dougie Hamilton
Klub: New Jersey Devils
Pozícia: obranca
Vek: 32
Výška a dĺžka zmluvy: 9 miliónov do roku 2028
Hamilton je spolu s Lukeom Hughesom najlepšie plateným obrancom New Jersey. Aj on však doplatil na pretlak obrancov v tíme a v januári bol v jednom zápase iba zdravý náhradník.
Podobný problém trápil aj Šimona Nemca, veľkého konkurenta Hamiltona v zostave. Obaja sú praváci, ktorí by najradšej hrali v presilovke.
Generálny manažér Tom Fitzgerald musí situáciu urgentne riešiť a preto je 32-ročný Hamilton zaradený na zoznam možných adeptov na zmenu dresu.
Kanadský obranca mohol byť vymenený už počas vlaňajšieho leta do San Jose, no sám prestup zablokoval pre klauzulu o nevymeniteľnosti, ktorú má v zmluve. Od sezóny 2025/26 má v nej 10 tímov, do ktorých nemôže byť poslaný bez jeho súhlasu.
Hoci ho zámorskí experti stále považujú za solídneho obrancu, ktorý dokáže bodovať, v neprospech Hamiltona hovorí vysoký kontrakt. Deväť miliónov ročne bude poberať ešte dva a pol sezóny.
Hamilton alebo Nemec?
Podľa kanadskej televízie TSN môže byť ešte skôr ako Hamilton vymenený práve Šimon Nemec.
V takzvanom Trade Bait Boarde, čo je pravidelne aktualizovaný rebríček hráčov, ktorí by mohli byť najpravdepodobnejšími kandidátmi na výmenu, je Slovák na 13. pozícii, kým Hamilton až v tretej desiatke.
„Devils prijímajú telefonáty s ponukami na Šimona Nemca a neozýva sa im málo tímov. Radi si ho aj nechajú, no ak dostanú ponuku, ktorá im naozaj zlepší útok, sú pripravení počúvať,“ uviedol v stredu známy insider Pierre LeBrun na sociálnej sieti X.
On sám tvorí rebríček pre TSN na základe správ od manažérov či priamo z klubov.
Informáciou o Nemcovi vyvolal v zámorí rozruch a potvrdil tak scenár, že jeden z dvojice Nemec - Hamilton zrejme odíde z New Jersey už na začiatku marca.
Ako poznamenal LeBrun, Devils by si Nemca radi nechali. Slováka budú ochotní pustiť len v prípade, že za neho dostanú elitného útočníka.
Tímy, ktoré takýchto hráčov majú, sú pripravené rokovať. Veď možnosť vymeniť draftovú dvojku, navyše praváka a obrancu, sa nestáva často.
Do New Jersey podľa posledných správ telefonovali zástupcovia Bostonu či St. Louis.
Stále je však najpravdepodobnejšou alternatívou to, že Nemec ostane v New Jersey minimálne do leta, kedy sa mu končí nováčikovský kontrakt.
