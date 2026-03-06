Chicago prišlo o kapitána. Skúsený útočník si v novom klube zahrá po boku brata

Nick Foligno
Nick Foligno (Autor: SITA/AP)
Sportnet|6. mar 2026 o 18:03
Nick Foligno bol vymenený do Minnesoty.

Klub Chicago Blackhawks v piatok vymenil útočníka Nicka Foligna do tímu Minnesota Wild. Informáciu potvrdil tréner Chicaga Jeff Blashill.

Foligno bol vymenený za budúce vyrovnanie.

Tridsaťosemročný Foligno je v poslednom roku kontraktu s hodnotou 4,5 milióna dolárov. V aktuálnej sezóne NHL nazbieral v 37 zápasoch tri góly a osem asistencií.

Skúsený útočník zvažoval, či chce ročník dokončiť v Chicagu, alebo sa pokúsi zabojovať o Stanleyho pohár, ktorý mu počas 19 rokov v NHL stále uniká.

V Minnesote sa stretne s bratom Marcusom.

Blackhawks patrili počas Folignových troch sezón medzi najslabšie tímy ligy, no veterán zohral dôležitú úlohu v prechodnom období organizácie.

Ako kapitán pomáhal preklenúť éru po Jonathanovi Toewsovi a pripravoval pôdu pre budúce líderské postavenie talentovaného centra Connora Bedarda.

V kabíne bol známy ako mentor mladých hráčov. Viacerí spoluhráči ho s úsmevom prezývali „hokejový otec“, keďže sa snažil pomáhať nastupujúcej generácii.

Pre Minnesotu prichádza skúsený útočník ako posila do záveru sezóny a potenciálne aj do bojov o play-off. Pre Chicago je jeho odchod ďalším krokom v pokračujúcej prestavbe tímu okolo Bedarda.

