Chicago prišlo o kapitána. Skúsený útočník si v novom klube zahrá po boku brata

Klub Chicago Blackhawks v piatok vymenil útočníka Nicka Foligna do tímu Minnesota Wild. Informáciu potvrdil tréner Chicaga Jeff Blashill.
Foligno bol vymenený za budúce vyrovnanie.
Tridsaťosemročný Foligno je v poslednom roku kontraktu s hodnotou 4,5 milióna dolárov. V aktuálnej sezóne NHL nazbieral v 37 zápasoch tri góly a osem asistencií.
Skúsený útočník zvažoval, či chce ročník dokončiť v Chicagu, alebo sa pokúsi zabojovať o Stanleyho pohár, ktorý mu počas 19 rokov v NHL stále uniká.
V Minnesote sa stretne s bratom Marcusom.
Blackhawks patrili počas Folignových troch sezón medzi najslabšie tímy ligy, no veterán zohral dôležitú úlohu v prechodnom období organizácie.
Ako kapitán pomáhal preklenúť éru po Jonathanovi Toewsovi a pripravoval pôdu pre budúce líderské postavenie talentovaného centra Connora Bedarda.
V kabíne bol známy ako mentor mladých hráčov. Viacerí spoluhráči ho s úsmevom prezývali „hokejový otec“, keďže sa snažil pomáhať nastupujúcej generácii.
Pre Minnesotu prichádza skúsený útočník ako posila do záveru sezóny a potenciálne aj do bojov o play-off. Pre Chicago je jeho odchod ďalším krokom v pokračujúcej prestavbe tímu okolo Bedarda.
