VIDEO: Tvrdý zásah ligy po incidente v play off. Dištanc pre hviezdneho obrancu Bostonu

Charlie McAvoy (Autor: SITA/AP)
TASR|13. máj 2026 o 11:38
Vedenie zámorskej hokejovej súťaže NHL potrestalo obrancu Bostonu Bruins Charlieho McAvoya šesťzápasovým dištancom za zákrok na Zacha Bensona z Buffala Sabres. Stopka sa 28-ročnému zadákovi prenesie do ďalšieho súťažného ročníka.

K incidentu prišlo v záverečnom stretnutí medzi týmito dvoma tímami v prvom kole play off. McAvoy dostal za nevyberavý zákrok trest do konca zápasu.

Podľa rozboru videa sa vedenie súťaže opieralo o fakt, že išlo o zámerný krok zo strany hráča za stavu, keď už bolo rozhodnuté o osude stretnutia.

VIDEO: McAvoy a sekera na Bensona

Oficiálna stránka súťaže informovala, že počas trestu príde McAvoy o viac ako 300 tisíc dolárov zo svojho platu.

Slovenský hokejista v drese Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský (20) a hráči Buffala Sabres Conor Timmins (21), Mattias Samuelsson (23) a brankár Ukko-Pekka Luukkonen (1).
