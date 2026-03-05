Pospíšilove Calgary vymenilo skúseného obrancu. Prichádza útočník a fínsky zadák

Zľava MacKenzie Weegar, Nazem Kadri a Martin Pospíšil oslavujú gól.
Zľava MacKenzie Weegar, Nazem Kadri a Martin Pospíšil oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. mar 2026 o 09:39
ShareTweet0

Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas.

Klub zámorskej NHL Utah Mammoth získal z Calgary Flames skúseného obrancu MacKenzieho Weegara.

Do kanadského klubu za neho výmenou putujú fínsky zadák Olli Määttä, perspektívny útočník Jonathan Castagna a tri výbery v druhom kole tohtoročného draftu. V drese Flames pôsobia aj slovenskí útočníci Martin Pospíšil a aktuálne zranený Samuel Honzek.

Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas, v 60 dueloch si pripísal tri góly a 17 asistencií. Do tímu Flames prišiel z Floridy Panthers v júli 2022 ako súčasť výmeny za hviezdneho krídelníka Matthewa Tkachuka.

V NHL doteraz odohral 610 stretnutí, v ktorých nazbieral 62 gólov a 271 bodov. Kanadu reprezentoval na MS 2023, kde získal zlato a vyhlásili ho za najlepšieho obrancu a aj v roku 2025, pripomenul portál TSN.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Andrew Mangiapane (vpravo) v drese Edmontonu Oilers.
Andrew Mangiapane (vpravo) v drese Edmontonu Oilers.
S Kanadou získal zlato. Útočník bude pôsobiť už v štvrtom klube v zámorí
dnes 09:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Pospíšilove Calgary vymenilo skúseného obrancu. Prichádza útočník a fínsky zadák