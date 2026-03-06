Výmena na poslednú chvíľu. Colorado získalo útočníka, s ktorým oslavovalo Stanleyho pohár

Nazem Kadri oslavuje gól.
Nazem Kadri oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. mar 2026 o 22:27
ShareTweet0

Nazem Kadri sa vracia do tímu Avalanche.

Klub Calgary Flames vymenili centra Nazema Kadriho do tímu Colorado Avalanche. Informovali o tom ligové zdroje. Podrobnosti o protihodnote zatiaľ neboli zverejnené.

Tridsaťpäťročný Kadri má kontrakt platný do roku 2029 s ročným zásahom do platového stropu sedem miliónov dolárov.

Skúsený útočník bol v posledných dvoch sezónach najproduktívnejším hráčom Calgary. V 164 zápasoch nazbieral spolu 142 bodov. V aktuálnom ročníku NHL má na konte 12 gólov a 41 bodov v 61 dueloch.

Pre Kadriho ide o návrat do Colorada, kde v minulosti pôsobil tri sezóny. V ročníku 2021/22 s klubom oslavoval zisk Stanleyho pohára.

Prestupy v NHL sa skončili. Šimon Nemec zostáva v New Jersey (minúta po minúte)
Súvisiaci článok
Prestupy v NHL sa skončili. Šimon Nemec zostáva v New Jersey (minúta po minúte)

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

David Kämpf
David Kämpf
Nové tváre vo Washingtone. Fehérváry privíta v kabíne Čecha a Švéda
dnes 22:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Výmena na poslednú chvíľu. Colorado získalo útočníka, s ktorým oslavovalo Stanleyho pohár