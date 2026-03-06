Výmena na poslednú chvíľu. Colorado získalo útočníka, s ktorým oslavovalo Stanleyho pohár

Klub Calgary Flames vymenili centra Nazema Kadriho do tímu Colorado Avalanche. Informovali o tom ligové zdroje. Podrobnosti o protihodnote zatiaľ neboli zverejnené.
Tridsaťpäťročný Kadri má kontrakt platný do roku 2029 s ročným zásahom do platového stropu sedem miliónov dolárov.
Skúsený útočník bol v posledných dvoch sezónach najproduktívnejším hráčom Calgary. V 164 zápasoch nazbieral spolu 142 bodov. V aktuálnom ročníku NHL má na konte 12 gólov a 41 bodov v 61 dueloch.
Pre Kadriho ide o návrat do Colorada, kde v minulosti pôsobil tri sezóny. V ročníku 2021/22 s klubom oslavoval zisk Stanleyho pohára.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: