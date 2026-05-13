Expanzia pokračuje. Ženská liga PWHL oznámila vstup ďalších dvoch nových klubov

Autor: TASR/The Canadian Press via AP
ČTK|13. máj 2026 o 17:34
Po Detroite pribudne Vegas a Hamilton.

Zámorskú profesionálnu hokejovú ligu žien PWHL bude od novej sezóny hrať jedenásť tímov.

Po Detroite, ktorý bol ako nováčik predstavený minulý týždeň, rozšíri súťaž vo štvrtom ročníku aj tímy z Las Vegas a kanadského Hamiltonu. Oznámilo to dnes vedenie ligy.

V hre je stále aj príchod dvanásteho účastníka, čím by sa počet klubov oproti zakladajúcej šestke z roku 2024 zdvojnásobil.

Prvé dva ročníky PWHL hrali Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa a Toronto. V aktuálnej sezóne doplnili osemčlennú zostavu tímy Vancouveru a Seattlu. O dvanáste miesto pre ročník 2026/27 sa uchádza San Jose alebo Denver.

Hokejistky Las Vegas budú hrať domáce zápasy v T-Mobile Aréne, o ktorú sa budú deliť s tímom NHL Vegas Knights.

Hamilton nájde útočisko v zrekonštruovanej hale TD Coliseum, ktorá v minulosti hostila napríklad zápasy Kanadského pohára.

