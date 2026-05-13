Expanzia pokračuje. Ženská liga PWHL oznámila vstup ďalších dvoch nových klubov

Zámorskú profesionálnu hokejovú ligu žien PWHL bude od novej sezóny hrať jedenásť tímov.
Po Detroite, ktorý bol ako nováčik predstavený minulý týždeň, rozšíri súťaž vo štvrtom ročníku aj tímy z Las Vegas a kanadského Hamiltonu. Oznámilo to dnes vedenie ligy.
V hre je stále aj príchod dvanásteho účastníka, čím by sa počet klubov oproti zakladajúcej šestke z roku 2024 zdvojnásobil.
Prvé dva ročníky PWHL hrali Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa a Toronto. V aktuálnej sezóne doplnili osemčlennú zostavu tímy Vancouveru a Seattlu. O dvanáste miesto pre ročník 2026/27 sa uchádza San Jose alebo Denver.
Hokejistky Las Vegas budú hrať domáce zápasy v T-Mobile Aréne, o ktorú sa budú deliť s tímom NHL Vegas Knights.
Hamilton nájde útočisko v zrekonštruovanej hale TD Coliseum, ktorá v minulosti hostila napríklad zápasy Kanadského pohára.