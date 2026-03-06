Draftovali ho so Slafkovským a Nemcom. Mladý Čech bol vymenený druhýkrát v kariére

Český obranca David Jiříček druhýkrát v kariére mení klub. Dvadsaťdvaročného beka vymenila Minnesota Wild niekoľko hodín pred uzávierkou prestupov do Philadelphie.
Opačným smerom putuje americký útočník Bobby Brink.
Jiříček bol draftovaný v roku 2022 ako šiesty hráč v poradí, vybral si ho Columbus. V tíme Blue Jackets sa dlhodobo nevedel presadiť a klub ho v minulej sezóne poslal do Minnesoty.
Tam tiež doplatil na pretlak obrancov a väčšinu času strávil v tíme Iowa Wild v nižšej AHL. V aktuálnom ročníku odohral 25 zápasov v A-tíme Wild a 24 duelov na farme.
V NHL odohral doposiaľ 84 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal aj jedenásť asistencií.
Dvadsaťštyriročný Brink bol draftovaný do NHL v roku 2019 v druhom kole Philadelphiou. Za Flyers odohral za štyri sezóny 201 zápasov, v ktorých zaznamenal 94 bodov (36+58).
