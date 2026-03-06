Kapitán St. Louis schválil prestup. Dvorského spoluhráč sa sťahuje do New Yorku

Klub St. Louis Blues vymenil svojho kapitána Braydena Schenna do tímu New Yorku Islanders. Informovali o tom ligové zdroje.
Blues získali výmenou voľbu v prvom a treťom kole draftu 2026, útočníka Jonathana Drouina a mladého brankára Marcusa Gidlofa.
Tridsaťštyriročný Schenn má zmluvu platnú do roku 2028 s ročným zásahom do platového stropu 6,5 milióna dolárov. V aktuálnej sezóne NHL zaznamenal v 61 zápasoch 12 gólov a spolu 28 bodov.
Blues sa pokúšali vymeniť Schenna už pred uzávierkou prestupov v minulej sezóne, no hráč mal v kontrakte úplnú klauzulu o zákaze výmeny a rozhodol sa zostať v St. Louis. Tento ročník sa klauzula zmenila na modifikovanú s pätnástimi tímami, kam výmenu odmietal.
Islanders medzi nimi podľa ligových zdrojov neboli, preto musel Schenn napokon súhlasiť so zrušením klauzuly, aby sa transfer mohol uskutočniť.
Počas sezóny Schenn odohral niekoľko zápasov v jednej formácii aj so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským.
Schenn odohral v NHL 17 sezón, z toho deväť v drese St. Louis. Bol členom tímu, ktorý v roku 2019 získal Stanleyho pohár.
Kapitánom Blues sa stal v roku 2023 po tom, čo klub vymenil dovtedajšieho lídra Ryana O'Reillyho do tímu Toronto Maple Leafs.
