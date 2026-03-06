Fehérváry prišiel o spoluhráča z obrany. Skúsený veterán prvýkrát v kariére mení dres

Klub NHL Washington Capitals vymenil skúseného obrancu Johna Carlsona do tímu Anaheim Ducks.
Capitals za 36-ročného beka získali podmienenú voľbu v 1. kole draftu v roku 2026 alebo 2027 a zároveň výber v 3. kole draftu 2027.
Carlsonovi po sezóne vyprší kontrakt a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Jeho aktuálna zmluva má hodnotu osem miliónov dolárov ročne. V prebiehajúcej sezóne zaznamenal v 55 zápasoch 10 gólov a 46 bodov.
Carlson strávil v NHL celú svoju doterajšiu kariéru práve vo Washingtone. Dres Capitals obliekal počas 17 sezón a stal sa jednou z najvýraznejších postáv klubovej histórie. Vrcholom jeho pôsobenia bol rok 2018, keď s tímom získal Stanleyho pohár.
Americký obranca patril dlhodobo medzi najproduktívnejších bekov súťaže. Od svojho vstupu do ligy v roku 2009 nazbieral 771 bodov, čo je štvrtý najvyšší počet medzi obrancami v tomto období.
Individuálne najúspešnejšiu sezónu prežil v ročníku 2019/2020, keď nazbieral 75 bodov a skončil druhý v hlasovaní o Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL.
Aj vo veku 36 rokov patrí Carlson medzi najvyťaženejších hráčov Washingtonu. V tejto sezóne trávi na ľade v priemere viac ako 23 minút na zápas, čo je najvyššia hodnota v tíme.
Druhý najvyťaženejší hráč Capitals, Jakob Chychrun, za ním zaostáva približne o dve minúty.
Carlson často nastupoval v prvom obrannom páre so Slovákom Martinom Fehérvárym.
Pre Anaheim predstavuje jeho príchod skúsenú posilu do obrany a zároveň lídra do kabíny. Washington naopak získal cenné draftové voľby, ktoré môže využiť pri prestavbe kádra do ďalších sezón.
Podmienka pri výbere v prvom kole sa viaže na výsledok Anaheimu v aktuálnej sezóne. Ak sa Ducks prebojujú do play-off, Washington dostane ich voľbu v 1. kole draftu 2026.
V prípade, že Anaheim do vyraďovacej časti nepostúpi, môže si tento výber ponechať a Capitals pošle voľbu v 1. kole až v roku 2027.
