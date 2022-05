Rodinný klub na východe. Dedo je prezident, jeho syn tréner a vnuk hráč

BARDEJOV. Ich priezvisko sa stalo symbolom klubu. „Sme rodinný klub. Je to už tradícia,“ hrdo konštatujú. V štvrtoligovej Bardejovskej Novej Vsi fungujú tri generácie rodinných príslušníkov. Dedo je prezident klubu, jeho syn hrajúci tréner a vnuk mladý, začínajúci hráč. To zďaleka nie je všetko. „Funkciu som prevzal po nebohom bratovi. Ďalší nás sponzoruje doteraz. Máme aj syna, ktorý nám robí šoféra. Manželka i nevesty chodia po každom domácom zápase pomáhať s výdajom stravy i ďalšími vecami,“ vyratúva prezident ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves František Šott st.

Platný aj ako štyridsiatnik Hrajúcim trénerom mužstva je František Šott ml. Ide o mimoriadne skúseného futbalistu, ktorý si počas kariéry zahral druhú ligu v Jelšave, Bardejove, Ličartovciach a Lipanoch. Do Bardejovskej Novej Vsi sa vrátil po dovŕšení tridsiatky, klub vtedy pôsobil v oblastnej súťaži. „Chceli sme vybojovať aspoň piatu ligu, ale vytvorila sa taká dobrá partia, že sme to dotiahli až do tretej,“ zaspomínal si. S úsmevom podotkol, že v klube je dlhšie než jeho otec. „On už v ňom predtým pôsobil, ale potom to kvôli práci prerušil,“ vysvetľuje Šott ml., ktorý je aj v 46 rokoch pevnou súčasťou tímu. V aktuálnej sezóne má doposiaľ na konte vyše 1 700 odohraných minút a tri strelené góly.

František Šott ml. hráva futbal aktívne aj vo veku 46 rokov. (Autor: Peter Cingel)

Z krídla sa s pribúdajúcim vekom presunul do stredu ihriska. V súčasnosti nastupuje predovšetkým ako defenzívny stredopoliar. „Moja rýchlosť už nie je na požadovanej úrovni. Viac využívam skúsenosti a rozohrávku,“ tvrdí o sebe. Rád by napodobnil otca V kádri Bardejovskej Novej Vsi momentálne figuruje aj 19-ročný Hugo Šott. Šikovný ľavák môže hrávať v stredovej formácii, ale keďže tam mužstvo momentálne topánka netlačí, nastupuje v obrane. „To že hrávam spolu s otcom nejako neriešim. Beriem to tak, ako to je. Poznám jeho silné stránky a on zas vie, v čom vynikám ja, takže sa na ihrisku navzájom dopĺňame,“ poznamenal najmladší zástupca futbalového rodu v klube.

Pri otázke, či je otec na neho prísnejší než na spoluhráčov, vystrelí z neho odpoveď okamžite. „Určite áno,“ myslí si kmeňový hráč Partizána Bardejov, ktorý je mestskej časti na hosťovaní. „Neviem, či mám takú kvalitu, akú mal v mojom veku otec, ale rád by som to dotiahol aspoň tam, kam on. Ak by sa mi podarilo hrať druhú či dokonca prvú ligu na Slovensku, budem spokojný,“ vraví o svojich futbalových métach. „Záleží na ňom, všetko má pred sebou. Čoskoro bude končiť školu a ocitne sa na rázcestí. Futbal ho baví, okrem tréningov si pridáva aj individuálne. Verím, že súčasnosť je pre neho len odrazový mostík,“ poznamenal Hugov otec.

Hugo Šott (vpravo) v drese dorastu Partizána Bardejov. (Autor: Peter Cingel)

Jeho počínanie si pozorne sleduje aj starý otec. „Funkciu prezidenta klubu vykonávam najmä kvôli ním, pretože mám radosť z toho, že hrajú futbal. To ma stále drží,“ priznáva 73-ročný František Šott st. Tréner dnes nemôže byť prísny Tréner Šott tvrdí, že nerozlišuje, či má v mužstve syna alebo nie. V časoch, kedy do seniorského futbalu naskakoval on, to mali mladí hráči podľa neho ťažšie. „Dnes nemôžete byť na hráčov veľmi prísny. Ani súčasný prestupový poriadok tomu veľmi nenapomáha. Ak sa im znepáči tréner alebo čokoľvek, v letnom prestupovom období o nich prídete,“ naráža na skutočnosť, že hráči medzi sezónami nepotrebujú na prestup súhlas pôvodného klubu. Prostredný z trojice Šottových je futbalový srdciar a maximálny prístup vyžaduje aj od svojich zverencov.

„Nie sme na profesionálnej úrovni, ale nemám rád, ak niekto nerobí veci na sto percent. Pre mňa je jedno, či ide o prvú alebo siedmu ligu. Aj voči iným chlapcom je nespravodlivé, ak niekto ide na sto percent a iný sa len vezie. Týka sa to nielen prístupu k zápasu, ale aj prípravy a celkovej životosprávy,“ zdôraznil. „Synovi ´nekafrem´ do zostavy. Čo povie, v tom sa mu snažím vyhovieť. Keď sa mi niečo nepáči, tak to jemu i hráčom poviem ja a vieme sa dohodnúť,“ prezradil prezident klubu František Šott st.

Náročné podmienky, málo ľudí Bardejovská Nová Ves vlani vypadla z tretej do štvrtej ligy. Ani prebiehajúci ročník IV. ligy Sever VsFZ sa pre ňu zatiaľ nevyvíja príliš priaznivo. Dôvodom je blížiaca sa reorganizácia. Miesto v novovytvorenej štvrtej lige si z tej súčasnej zabezpečí pravdepodobne len päť, maximálne šesť najlepších tímov. Tímu z Horného Šariša patrí momentálne ôsma priečka. Aktuálne ťahá trojzápasovú víťaznú šnúru, naposledy vyhral v Demjate vysoko 7:0.

„Podmienky sú náročné. Sme mestská časť Bardejova a z rozpočtu sa nám neujde toľko peňazí, koľko je potrebných na chod klubu. Avšak vďaka aj za tú pomoc, ktorej sa nám dostáva. Dobrá spolupráca je aj s Partizánom,“ hodnotí prezident Šott st. „Futbalisti u nás nezbohatnú, ale snažíme sa o to, aby sme mali na cestovné i nejaké prémie. Hráči majú všetko povyplácané, nemáme žiadne resty,“ priblížil. „Ľudia sa do pozícii vo futbale nehrnú, lebo je to okrádanie rodiny o čas,“ pridáva František Šott ml. Bardejovská Nová Ves je farmou druholigového Bardejova, v zápasoch tak môže využiť služby až piatich hráčov z kádra druholigistu. Avšak realita je o čosi iná.

Téma futbal? To je povinnosť Výpomoc hráčov Bardejova komplikuje fakt, že hráči môžu v sezóne nastúpiť maximálne za dva kluby. „Farmársky klub sa počíta ako iný klub. V jesennej časti sú hráči Bardejova opatrní, lebo ak by im v zime prišla ponuka, tak by v prípade štartu za nás, nemohli prestúpiť,“ vysvetľuje tréner Bardejovskej Novej Vsi. Počas zimnej prestávky došlo v kádri Bardejova k zmenám, ale nové posily automaticky z hry vypadli, keďže by v ich prípade opäť šlo o tretí klub. „Momentálne to vychádza tak, že chodia maximálne dvaja-traja. Ďalší, ktorí by mohli prísť sú členmi základnej jedenástky Bardejova. Tí po tom, čo v sobotu odmakajú 90 minút v druhej lige, už v nedeľu za nás hrať nejdú,“ podotkol František Šott ml.

Futbalisti Bardejovskej Novej Vsi hrávajú momentálne vo štvrtej lige. (Autor: Peter Cingel)