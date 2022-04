Porážajú mestá, budujú akadémiu. Dedina na východe si získava rešpekt

„Máme za sebou kvalitnú zimnú prípravu. Dovolím si tvrdiť, že až na zápas v Kežmarku, súperi s nami zhruba od 70. minúty nestíhajú kondične držať krok,“ vraví tréner Peter Frický, ktorý sa v zime posunul z pozície asistenta do role hlavného trénera. Nahradil Vladislava Palšu, ten odišiel do treťoligového Svidníka.

„Vzhľadom na reorganizáciu je prioritou zotrvanie v prvej päťke. Súťaž by sme radi vyhrali, hoci to bude ťažké. Do siedmeho miesta je všetko otvorené a, navyše, máme ťažký žreb. S mužstvami na druhom až piatom mieste hráme vonku,“ uvedomuje si Dorin.

Berie to však s pokojom: „Nám sa hrá vonku lepšie, nemáme tam čo stratiť. V jarnej časti sme už trikrát otočili zápas vo svoj prospech. To znamená, že toto mužstvo má svoju silu.“

To, že Gerlachov raz nazrie do vyššej než regionálnej súťaže, úplne nevylučuje.

„Pre dedinu s tisíc obyvateľmi by to už bolo niečo neočakávané, ak by sme šli ešte vyššie. Možno by sme to vyskúšali. Zapísalo by sa to do histórie,“ zamyslela sa ústredná postava gerlachovského futbalu.

„Myslím si, že momentálne by to bol náš strop. V tretej lige budú aj mužstvá zo stredného Slovenska. To by už bolo trochu náročnejšie na cestovanie,“ poznamenal Frický.