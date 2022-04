Bardejov oznámil meno nového trénera. Ide o niekdajšiu pravú ruku Kozáka

BARDEJOV. Po tom, čo sa futbalistom Partizána Bardejov začala vzďaľovať záchrana v druhej lige, vedenie klubu sa rozhodlo pre rázny krok. Odvolalo trénera Marián Šarmíra, ktorý prišiel k mužstvu pred sezónou.

„V posledných zápasoch sme horeli ako fakle. Pritom je to to isté mužstvo, ktoré v úvode jari hralo výborne. Zlomilo sa to zápasom v Trebišove. Inkasovali sme gól v poslednej minúte a psychika tímu išla rapídne dole,“ vravel pre Sportnet prezident klubu Stanislav Soroka.