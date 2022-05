Pred takmer 20 rokmi šokoval Barcelonu. Dnes kosí trávu a stále hrá

Od senzačnej remízy 1:1 uplynulo takmer dvadsať rokov, no strelec pamätného gólu MILAN JAMBOR (46) stále hráva. V piatej lige za FK Svit.

Breška medzi dvojicou Van Bronckhorst a Cocu, šanca, gól. Tak zneli slová komentátora Marcela Merčiaka po pamätnom zásahu Matadora Púchov do siete Barcelony v Pohári UEFA.

Bežala posledná minúta. Postavili ste si loptu na priamy kop a poslali ju do siete. Pre bývalého ligistu rutina?

Rozhodne nie. Streliť gól je vždy náročné, na každej úrovni. Chcel som loptu trafiť ponad múr a našťastie mi to vyšlo. Mám z toho radosť, pretože vďaka výhre sme si upevnili miesto na čele tabuľky.

Nie je to ako kedysi, ale dúfam, že chlapcom na ihrisku nezavadziam (smiech).

Záťaž na tejto úrovni zvládam, preto chcem ešte niečo odohrať. Ak by som mal vážnejšie zranenie, nehral by som. Problémy ma však našťastie obchádzajú.

Túto sezónu dohrám a končím (smiech). Už viackrát som zavesil kopačky na klinec, no stále ma niekto presvedčí. Manželka mi stokrát hovorila, aby som prestal a venoval sa jej. Mne to však nedá. Ďakujem jej, že je taká tolerantná.

Cez víkend ste strelili dva góly, v tejto sezóne šesť.

Extra rekord to nie je (smiech). Robím však, čo je v mojich silách.

Som rád, že aj v takomto veku sa môžem popreháňať po ihrisku. Kým mi bude zdravie slúžiť, chcem hrať.

Potiahnete to do päťdesiatky?

To nie. Aj na piatu ligu musíte byť kondične pripravený. Nie je to ľahká súťaž.

Pokiaľ budem prínos, pomôžem. Keď to skĺzne do roviny, že som dopočtu, ukončím to.

Môžete ísť do nižšej ligy.

Neláka ma túlať sa po dedinkách. Kariéru som začal vo Svite a tu ju aj ukončím.