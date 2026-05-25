Slovan získal posilu z Poľska. Do kádra úradujúceho majstra prichádza slovenský reprezentant

Účastník futbalovej Niké Ligy ŠK Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným slovenským obrancom Samuelom Kozlovským.
Reprezentačný zadák sa po šiestich rokoch vracia k aktuálnemu majstrovi Slovenska, naposledy pôsobil v poľskom Widzewe Lodž.
Po pôsobení v konkurenčnom Trenčíne (2021 - 2024) bol posledné dva roky súčasťou poľskej najvyššej súťaže, kde odohral celkovo 50 zápasov.
„Návrat domov je výborný pocit. Teším sa na túto novú etapu v klube, ktorý mám blízko pri srdci. Slovan som sledoval aj na diaľku počas pôsobenia v zahraničí. V poľskej lige som sa veľa naučil, získal som množstvo skúseností, ktoré sa posnažím zužitkovať.
Som rád, že sa vraciam do známeho prostredia, poznám klub, ľudí, hráčov. Viem, že ma na mojej pozícii čaká konkurencia, čo vnímam len pozitívne.
Teším sa na to, čo je pred nami, neviem sa už dočkať začiatku novej sezóny,“ vyjadril sa Kozlovský, ktorý podpísal kontrakt na tri roky, pre oficiálnu klubovú webstránku.
Slovan tak oznámil príchod druhej posily počas leta, z Dunajskej Stredy získal srbského brankára Aleksandara Popoviča.
„Som veľmi rád, že Samuel Kozlovský sa ako náš odchovanec vracia späť domov. Jedným z našich zámerov na letné prestupové okno bolo zvýšiť konkurenciu na ľavom kraji obrany.
Samuel Kozlovský do tohto plánu perfektne zapadá, je vo výbornom veku a so skúsenosťami z Ekstraklasy, kde posledné dve sezóny pravidelne hrával.
Prichádza do známeho prostredia a s túžbou presadiť sa v drese klubu, kde vyrastal.
Veľmi sa teším, že sme sa dohodli na trojročnom kontrakte a pred novou sezónou máme vyriešený aj ľavý kraj obrannej formácie,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Kozlovský má zatiaľ na konte jeden reprezentačný štart za Slovensko, 8. septembra 2024 nastúpil v súboji Ligy národov proti Azerbajdžanu.