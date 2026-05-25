Opora zadných radov sa dohodla na novej zmluve. Kružliak začne v Košiciach svoju štvrtú sezónu

Futbalový klub FC Košice sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Dominikom Kružliakom.
Skúsený obranca bude v drese účastníka Niké ligy pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke fckosice.sk.
Tridsaťročný stopér patril v uplynulom ročníku medzi najvyťaženejších hráčov košického tímu.
Pomohol mu ku konečnému siedmemu miestu v najvyššej súťaži i k historickému postupu do finále Slovnaft Cupu. V novom ročníku začne svoju štvrtú sezónu v drese FC Košice.
Rodák z Liptovského Mikuláša futbalovo vyrastal v Ružomberku, kde bol v minulosti najmladším kapitánom mužstva v histórii najvyššej slovenskej súťaže.
Počas kariéry pôsobil aj v DAC Dunajská Streda a v gréckom klube Volos NFC.
V uplynulej sezóne odohral za Košice vo všetkých súťažiach 33 zápasov a strelil dva góly. V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 298 štartov.
Športový riaditeľ klubu Terry Westley označil Kružliaka za jedného z hráčov, ktorí pomohli stabilizovať mužstvo v náročnom období sezóny.
„Keď som prišiel do klubu ako športový riaditeľ v čase, keď sa mužstvo nachádzalo v zložitej situácii v tabuľke, musel som veľmi rýchlo zhodnotiť nielen samotnú situáciu, ale najmä ľudí.
Kto je pripravený bojovať, kto chce otvorenú obojstrannú komunikáciu a kto je ochotný pomôcť na ihrisku aj mimo neho. Dominik ma zaujal od prvého momentu môjho pôsobenia v klube. Je oddaný všetkému, čo robí, je veľký bojovník a líder.
V prípade potreby prevzal aj úlohu kapitána a výrazne pomohol mne aj hlavnému trénerovi vytvoriť silnú kultúru a profesionalitu v kabíne. Predĺženie zmluvy si jednoznačne zaslúžil,“ uviedol Westley pre klubový web.
S pokračovaním v Košiciach je spokojný aj samotný hráč.
„Košice mi za ten čas prirástli k srdcu, cítime sa tu dobre ako rodina a v klube máme výbornú partiu, kvalitných trénerov aj skvelé zázemie.
Navyše je vidieť, že klub sa neustále posúva dopredu, čo bolo pre mňa pri rozhodovaní veľmi dôležité. Verím, že mužstvu dokážem pomôcť aj v ďalšej sezóne a spoločne budeme pokračovať v napredovaní,“ povedal Kružliak.
Obranca pripomenul, že každá z jeho doterajších sezón v klube mala špecifický náboj.
„Najskôr sme bojovali o záchranu do posledného kola, potom prišla prvá šestka a baráž o európske poháre, teraz finále Slovnaft Cupu.
Možno nehráme o titul, ale o emócie a dramatické momenty tu určite nie je núdza.
Ambície v kabíne nechýbajú. Chceme posúvať FC Košice stále vyššie a verím, že spolu ešte zažijeme veľa pekných momentov,“ dodal Kružliak.