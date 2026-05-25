Postupové ambície klubu sa nenaplnili. Trápi nás úzka šírka kádra či zranenia, hovorí opora

Futbalista FK Čaňa Pavol Šuľák.
Futbalista FK Čaňa Pavol Šuľák. (Autor: Archív Pavla Šuľáka)
Peter Cingel|25. máj 2026 o 16:37
ShareTweet0

Tretiu a štvrtú ligu na východe Slovenska v posledných sezónach výrazne ovplyvnila reorganizácia súťaží.

V Čani pamätajú aj lepšie futbalové časy. Futbal sa tu hrá už 103 rokov a miestny klub počas svojej histórie viackrát menil názov aj súťaž, v ktorej pôsobil.

V rokoch 1981 až 1987 sa v obci hrávala 2. SNFL – skupina Východ. Neskôr si Čaňa zahrala aj tretiu ligu (1998 – 2000, 2001 – 2002 a 2003 – 2005) a druhú ligu (2000 – 2001 a 2002 – 2003).

Dres Čane obliekali aj známe futbalové mená ako Ujhély, Kostelník, Lipnický, Hoholko, Boroš, Strausz či Králka. Fanúšikovia si ich pamätajú najmä z pôsobenia v niekdajších prvoligových košických kluboch VSS a Lokomotíva Košice.

FK Čaňa momentálne pôsobí v Majstrovstvách regiónu – IV. liga Východ. Pred začiatkom aktuálneho ročníka boli ambície mužstva vysoké, no z rôznych dôvodov sa ich nepodarilo naplniť.

Napriek tomu nemožno účinkovanie tímu z Abova hodnotiť ako neúspešné. V závere sezóny ešte zabojuje spolu s Gerlachovom o konečné tretie miesto.

Jednou z opôr mužstva je 35-ročný defenzívny univerzál Pavol Šuľák. Na svoje futbalové začiatky spomína:

„S futbalom som začínal v Humennom, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo. Neskôr som pôsobil v Lokomotíve Košice, Trebišove, maďarskom Cigánde, Kalši či Kechneci, až som sa dostal do Čane.“

Keď dostal ponuku z Čane, dlho neváhal: „Čaňa patrí dlhodobo k špičke štvrtej ligy, takže to bola pre mňa zaujímavá výzva.“

Pred sezónou mal klub postupové ambície. Na vedúci Bardejov ani druhé Kendice však už mužstvo pravdepodobne nedosiahne.

Dôvodom bola aj slabšia jarná časť sezóny. Skúsený obranca a defenzívny stredopoliar hodnotí aktuálny ročník otvorene: „Jarná časť zatiaľ nezodpovedá našim predstavám. Pokazili sme si úvod, keď sme prehrali v Rožňave a doma remizovali s Rudňanmi.

Trápila nás úzka šírka kádra, zranenia aj slabšia forma niektorých hráčov oproti jeseni. Na vedúce duo už strácame dosť bodov, ale stále chceme zabojovať aspoň o tretie miesto.

Najhorší zápas sme odohrali proti Rudňanom, naopak najlepší v Bardejove, kde sme siahali aj na plný bodový zisk. Cieľom klubu bol boj o postup do tretej ligy, no momentálne to vyzerá na súboj o tretiu priečku, s čím by sme boli aspoň čiastočne spokojní.“

Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup, hovorí líder tradičného klubu z východu
Súvisiaci článok
Našou prioritou je víťazstvo v súťaži a postup, hovorí líder tradičného klubu z východu

Skúsený futbalista ešte rozhodne neplánuje zavesiť kopačky na klinec.

„Mojím cieľom je zostať zdravý a pomôcť Čani v boji o popredné priečky nielen v tejto, ale aj v budúcej sezóne,“ hovorí.

Tretiu a štvrtú ligu na východe Slovenska v posledných sezónach výrazne ovplyvnila reorganizácia súťaží.

Hoci sa náklady klubov znížili, kvalita súťaží podľa mnohých futbalových odborníkov aj fanúšikov poklesla.

Rovnaký názor má aj Pavol Šuľák: „Táto sezóna bola špecifická práve kvôli reorganizácii. Kvalita súťaže mierne klesla, no stále v nej zostali mužstvá, ktoré majú svoju kvalitu a zápasy proti nim mali veľmi slušnú úroveň.“

FK Čaňa tak aj napriek nenaplneným postupovým ambíciám zostáva stabilnou súčasťou východoslovenského futbalu. Klub s bohatou históriou, skúsenými hráčmi a oddanými fanúšikmi má stále čo ponúknuť.

Tabuľka Majstrovstvá regiónu IV. liga VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
23
17
5
1
58:16
56
V
V
V
R
R
2
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
23
15
6
2
65:30
51
R
V
V
R
V
3
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
23
13
4
6
63:34
43
V
V
V
R
P
4
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
23
11
6
6
40:27
39
V
V
P
R
V
5
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
23
12
3
8
51:26
39
P
P
V
V
R
6
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
23
9
8
6
43:32
35
R
R
R
P
R
7
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
23
7
11
5
34:34
32
R
R
V
V
V
8
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
23
7
11
5
29:23
32
V
R
R
V
R
9
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
23
9
5
9
32:42
32
R
R
P
V
P
10
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
23
7
2
14
35:58
23
P
P
P
V
P
11
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
23
5
4
14
25:49
19
V
P
P
P
V
12
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
23
4
5
14
26:54
17
P
V
P
P
R
13
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
23
4
5
14
19:48
17
P
P
V
P
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
23
1
5
17
14:61
8
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalista FK Čaňa Pavol Šuľák.
    Futbalista FK Čaňa Pavol Šuľák.
    Postupové ambície klubu sa nenaplnili. Trápi nás úzka šírka kádra či zranenia, hovorí opora
    Peter Cingel|dnes 16:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Postupové ambície klubu sa nenaplnili. Trápi nás úzka šírka kádra či zranenia, hovorí opora