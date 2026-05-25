Postupové ambície klubu sa nenaplnili. Trápi nás úzka šírka kádra či zranenia, hovorí opora

V Čani pamätajú aj lepšie futbalové časy. Futbal sa tu hrá už 103 rokov a miestny klub počas svojej histórie viackrát menil názov aj súťaž, v ktorej pôsobil.
V rokoch 1981 až 1987 sa v obci hrávala 2. SNFL – skupina Východ. Neskôr si Čaňa zahrala aj tretiu ligu (1998 – 2000, 2001 – 2002 a 2003 – 2005) a druhú ligu (2000 – 2001 a 2002 – 2003).
Dres Čane obliekali aj známe futbalové mená ako Ujhély, Kostelník, Lipnický, Hoholko, Boroš, Strausz či Králka. Fanúšikovia si ich pamätajú najmä z pôsobenia v niekdajších prvoligových košických kluboch VSS a Lokomotíva Košice.
FK Čaňa momentálne pôsobí v Majstrovstvách regiónu – IV. liga Východ. Pred začiatkom aktuálneho ročníka boli ambície mužstva vysoké, no z rôznych dôvodov sa ich nepodarilo naplniť.
Napriek tomu nemožno účinkovanie tímu z Abova hodnotiť ako neúspešné. V závere sezóny ešte zabojuje spolu s Gerlachovom o konečné tretie miesto.
Jednou z opôr mužstva je 35-ročný defenzívny univerzál Pavol Šuľák. Na svoje futbalové začiatky spomína:
„S futbalom som začínal v Humennom, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo. Neskôr som pôsobil v Lokomotíve Košice, Trebišove, maďarskom Cigánde, Kalši či Kechneci, až som sa dostal do Čane.“
Keď dostal ponuku z Čane, dlho neváhal: „Čaňa patrí dlhodobo k špičke štvrtej ligy, takže to bola pre mňa zaujímavá výzva.“
Pred sezónou mal klub postupové ambície. Na vedúci Bardejov ani druhé Kendice však už mužstvo pravdepodobne nedosiahne.
Dôvodom bola aj slabšia jarná časť sezóny. Skúsený obranca a defenzívny stredopoliar hodnotí aktuálny ročník otvorene: „Jarná časť zatiaľ nezodpovedá našim predstavám. Pokazili sme si úvod, keď sme prehrali v Rožňave a doma remizovali s Rudňanmi.
Trápila nás úzka šírka kádra, zranenia aj slabšia forma niektorých hráčov oproti jeseni. Na vedúce duo už strácame dosť bodov, ale stále chceme zabojovať aspoň o tretie miesto.
Najhorší zápas sme odohrali proti Rudňanom, naopak najlepší v Bardejove, kde sme siahali aj na plný bodový zisk. Cieľom klubu bol boj o postup do tretej ligy, no momentálne to vyzerá na súboj o tretiu priečku, s čím by sme boli aspoň čiastočne spokojní.“
Skúsený futbalista ešte rozhodne neplánuje zavesiť kopačky na klinec.
„Mojím cieľom je zostať zdravý a pomôcť Čani v boji o popredné priečky nielen v tejto, ale aj v budúcej sezóne,“ hovorí.
Tretiu a štvrtú ligu na východe Slovenska v posledných sezónach výrazne ovplyvnila reorganizácia súťaží.
Hoci sa náklady klubov znížili, kvalita súťaží podľa mnohých futbalových odborníkov aj fanúšikov poklesla.
Rovnaký názor má aj Pavol Šuľák: „Táto sezóna bola špecifická práve kvôli reorganizácii. Kvalita súťaže mierne klesla, no stále v nej zostali mužstvá, ktoré majú svoju kvalitu a zápasy proti nim mali veľmi slušnú úroveň.“
FK Čaňa tak aj napriek nenaplneným postupovým ambíciám zostáva stabilnou súčasťou východoslovenského futbalu. Klub s bohatou históriou, skúsenými hráčmi a oddanými fanúšikmi má stále čo ponúknuť.