Rozhodca urobil zásadnú chybu, no súper bol lepší, vravel tréner po pohárovej prehre

JAKUBOV. Prednedávnom obleteli slovenský internet nie príliš lichotivé zábery z Jakubova, kde došlo k roztržke po vyrovnávajúcom góle hosťujúceho Kalinkova v závere zápasu v IV. lige BFZ.
Počas pohárového derby medzi domácou TJ Záhoran a hosťujúcim FC - Žolík Malacky sa nič podobné nezopakovalo.
Zápas sa odohral v pokojnej atmosfére, treťoligové Malacky vyhrali 3:0 a postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu.
Lopta vraj bola za čiarou
Hostia išli do vedenia už v 7. minúte, keď skóroval Kristián Urban. Domáci namietali, že lopta už bola vonku za čiarou, čo mal asistent rozhodcu signalizovať.
„My sme sa spoliehali na to, že my chybu neurobíme, no urobil ju rozhodca pri prvom góle. Bola to zásadná chyba, ovplyvnilo to našu taktiku, ale v princípe bol súper lepší,“ uviedol domáci tréner Mário Šimek.
„Chceli sme dať gól čím skôr, lebo pohár je špecifický, domáci v takýchto konfrontáciách nemajú čo stratiť. Podarilo sa nám dať rýchly gól a mali sme zápas pod kontrolou,“ zhodnotil stretnutie tréner Malaciek Pavol Michalovič.
Preňho bol zápas špecifický aj tým, že býva práve v Jakubove.
Neznechutili to domácim
Malacky si v ďalšom priebehu stretnutia vypracovali množstvo šancí, v prvom polčase však už ďalší gól nepridali.
„Mrzí nás, že sme nepremenili príležitosti, ale takto je to asi ideálne, ani domácim sme to úplne neznechutili,“ poznamenal kouč Malaciek.
V úvode druhého dejstva pridal ďalší gól Jan Levovič Smeljanskij a prakticky bolo rozhodnuté.
„Rýchle góly na začiatku polčasov zahrejú pri srdci. Dúfam, že sa nám to podarí aj v ligovej súťaži,“ vravel Michalovič.
Konečný výsledok stanovil Lukáš Lukčo, ktorý sa k mužstvu pripojil len pred dvoma týždňami. V minulej sezóne hrával v Humennom.
Stopér Dušan Fančovič tiež nastúpil v základnej zostave, pričom z Malženíc prišiel len pred dvoma dňami.
Ešte sa celkom nepoznajú
Káder Malaciek sa totiž skladal aj za pochodu, lebo dlho sa nevedelo, akú súťaž budú hrať. Pre reorganizáciu im hrozil nezmyselný zostup z piateho miesta, ale napokon sa okolnosti vyvinuli tak, že Malacky v tretej lige zostali.
„Na začiatku prípravy sme mali len trinásť hráčov. Dnes už môžeme povedať, že máme uzavretý káder, ale už prešlo päť kôl a niektorí chalani sa ani poriadne nepoznajú. Nie je to ideálne,“ povzdychol si tréner Malaciek.
Po piatich kolách sú Malacky v III. lige Západ na 13. mieste a cez víkend privítajú lídra tabuľky z Nových Zámkov.
„Po pohárovom zápase si vyhodnotíme výkony niektorých hráčov, ktorí musia hrať lepšie, aby sa priblížili k optimálnemu výkonu v lige,“ podčiarkol Michalovič.
Domáci napriek prehre neboli sklamaní, uznali kvalitu súpera.
„Hrali sme s mužstvom z vyššej súťaže, bolo vidieť, že sú rýchlejší a technickejší. My máme v tíme piatich dorastencov, na čo som patrične hrdý,“ zdôraznil domáci kouč Šimek.
Hrajú s odchovancami
Jakubov a Malacky delí iba deväť kilometrov, ide o derby.
„Pre mňa je dôležitejší víkendový ligový zápas v Tomášove. My nemáme ambíciu v pohári, sme štvrtoligové mužstvo. Ďalším súperom je Petržalka, čo by sme s nimi robili? Pre nás by to bolo veľké sústo,“ poznamenal tréner Jakubova.
Vo IV. lige BFZ patrí Jakubovu po štyroch kolách druhé miesto. Mužstvo získalo osem bodov za dve výhry a dve remízy.
„Chceme uhrať prvú šestku, ale znova prízvukujem, v mužstve máme dvoch 16-ročných futbalistov, jedného 17-ročného a dvoch 18-ročných. Sme malá dedina, no hráme s vlastnými odchovancami a sme na to hrdí. Chceme zapracovať mladých chlapcov do tímu a možno si niektorí si svojimi výkonmi vypýtajú aj vyššiu súťaž,“ zdôraznil Šimek.