Prešovčania by mohli za ten rok v druhej lige vychladnúť (podcast Spoza piva)

Hráči Prešova
Samuel Biroš, Timotej Gašper|20. máj 2026 o 14:45
Vitajte pri epizóde s číslom 162, kolektív. 

Futbalový svet priniesol za posledné dni a týždne veľa zaujímavých momentov, z ktorých je viac aj negatívnych, žiaľ je to realita.

V najnovšej epizóde sa bavíme o Slavii, pričom vyčínanie niektorých ich fanúšikov spôsobilo veľké problémy a kauzu nielen v českom futbale.

Riešime tiež Prešov a ich vypadnutie z ligy. Prešov bude v lige chýbať, no ich posledné aktivity najmä zo strany fanúšikov spôsobili, že niektorým ľuďom klubom sa bude s Tatranom lúčiť o to ľahšie.

Témou je tiež slovenská reprezenzácia, do ktorej sa vracia staronový tréner Vladimír Weiss.

Podporil zapojenie futbalistov z našej ligy a avizoval, že nie je čas na veľké zmeny, keďže cieľom je postup do béčka v rámci Ligy národov a tiež postup na ME. 

VIDEO: 162. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
