Slovan zvábil eso od najväčšieho rivala. Hodnotu má v miliónoch

Futbalový ŠK Slovan Bratislava predstavil prvú letnú posilu. Belasí angažovali srbského brankára Aleksandar Popovič, ktorý naposledy pôsobil v DAC 1904 Dunajská Streda.
Dvadsaťšesťročný brankár sa so Slovanom dohodol na trojročnej zmluve s ročnou opciou. Podľa servera Transfermarkt má hodnotu takmer dva milióny eur.
Popovič v uplynulej sezóne odchytal za DAC 23 zápasov. V Dunajskej Strede mu po sezóne vypršal kontrakt, ktorý sa rozhodol nepredĺžiť.
Chcela ho Wisla Krakov, no získal ho Slovan Bratislava. Slováci zvíťazili nad Poliakmi v boji o podpis Aleksandra Popovića, takže bývalý brankár Partizanu zostáva v tej istej krajine
Zo Srbska až medzi elitu Niké ligy
Rodák zo Srbska sa výraznejšie zviditeľnil už ako 20-ročný v drese FK Partizan. V belehradskom klube absolvoval 92 súťažných stretnutí a v 41 z nich si udržal čisté konto.
S Partizanom sa dvakrát prebojoval do jarnej vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy. V lete 2023 zamieril do Niké ligy, kde si v drese DAC okamžite vybudoval pozíciu jedného z najlepších brankárov súťaže.
Na Slovensku si pripísal 81 ligových štartov a zaznamenal 31 čistých kont. Popovič má zároveň na konte aj jeden štart za seniorské reprezentačné mužstvo Srbska.
Kmotrík: Naše cesty sa konečne spojili
Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. uviedol pre klubový web Slovana, že klub sledoval Popoviča dlhodobo.
„Aleksandara Popoviča máme dlhodobo nasledovaného z našej ligy. Všimli sme si ho ešte počas pôsobenia v Partizane a podobne ako pri Svetozarovi Markovičovi môžeme povedať, že sa naše cesty konečne spojili.
Aleksandar má všetky predpoklady, aby dobre zapadol do našej dobrej brankárskej partie nielen z pohľadu kvality, ale aj charakterových vlastností. Môže vytvoriť veľmi silný a kvalitný brankársky tím s Dominikom Takáčom a Matúšom Macíkom.
Pri našej ambícii hrať vo viacerých súťažiach je kľúčové mať k dispozícii vyrovnaných brankárov, ktorí na seba môžu zdravo konkurenčne tlačiť a zároveň spoľahlivo naskočiť medzi tri žrde.
Som veľmi rád, že sme sa s Aleksandarom dohodli na trojročnom kontrakte s ročnou opciou. Do novej sezóny teda máme vyriešenú brankársku trojicu, keď máme podpísaného aj Matúša Macíka,“ povedal Kmotrík pre klubovú stránku Slovana.
Prichádzam do najlepšieho klubu na Slovensku
Samotný Popovič označil prestup do Slovana za významný krok vo svojej kariére.
„Som pripravený na novú výzvu a posun do Slovana vnímam ako veľmi dobrý krok v mojej kariére. Prichádzam do najlepšieho klubu na Slovensku.
Teším sa na spoluprácu s brankármi, ktorí už v Slovane sú. Miesto medzi tromi žrďami je síce len jedno, každý z nás sa oň chce pobiť, no bez ohľadu na to sa určite budeme navzájom podporovať a verím, že budeme veľmi dobrí kolegovia.
Na Tehelnom poli už som odchytal niekoľko zápasov pred zaplneným publikom, je to naozaj krásny štadión. Teším sa aj na Svetozara Markoviča, s ktorým sme spoločne strávili niekoľko rokov v Partizane a sme blízki priatelia.
Viem, že v Slovane sa hrá o tie najvyššie ambície, túžim prispieť k úspechom doma i na európskej scéne. Som veľmi rád, že budem chytať za Slovan,“ vyhlásil Popovič pre klubový web Slovana.