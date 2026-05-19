Hrdina prišiel na zápas rovno z maturít. Druholigista stále živí nádej na zázrak

Holá, holá, prvá liga volá - skandovali nadšene mladí fanúšikovia Zvolena v druhom polčase barážového stretnutia o postup do najvyššej sútaže.
Domáci MFK Zvolen, druhý tím druhej ligy zdolal prvoligový KFC Komárno v prvom zápase 1:0.
Zatiaľ sa však nikdy nestalo, aby druholigista vybojoval postup v baráži, aj keď prvý zápas vyhral. Odveta bude na programe v sobotu o 20.30 v Zlatých Moravciach.
Vypredaný štadión
Jediný gól stretnutia dal približne po polhodine hry Jakub Sylvestr, najlepší strelec druhej ligy, ktorý do Zvolena prišiel práve z Komárna. Na gól mu prihral Viktor Tóth.
"Pekne sme to zakombinovali, neviem, či sa nám to takto niekedy v sezóne podarilo," poznamenal s úsmevom skúsený útočník.
Bol to jeho 23. gól v sezóne. "Mám 37 rokov, ešte sa cítim dobre. Nohy mi utekajú, sem-tam aj gól viem dať. Užívam si to," zasmial sa Sylvestr.
Jeho mimoriadne dôležitý presný zásah videlo 1856 divákov.
"Chcel som vidieť zvolenský štadión konečne zaplnený. Bol by som rád, ak by sa to stávalo častejšie," vravel domáci tréner Dušan Tóth.
Pri mužstve je od pôsobenia v piatej lige, teraz je na prahu obrovského úspechu.
"Dôležité bolo, že sme sa vyvarovali veľkých chýb. Hrali sme poctivý futbal," uviedol.
Kostra mužstva hrá spolu už niekoľko sezón. "Najmä v prvom polčase bolo vidno, že niektoré veci už robíme naslepo. Súperovi sa to potom ťažko bráni," prízvukoval.
Dostal kŕče, no čaroval
V prvom polčase bol aktívnejší Zvolen, po prestávke Komárno prestriedalo a zatlačilo súpera pred vlastnú bránku.
V nej však čaroval Adam Krejčí. Predviedol viacero ťažkých zákrokov, hoci hneď pri prvom sa zdalo, že sa zranil.
"Dostal som kŕče do lýtka. Bolelo to, trápil som sa, ale adrenalín ma posunul ďalej. Ani som to nevnímal, chcel som tam byť," vravel gólman Zvolena.
Dooobeda pritom ešte ešte bol na maturitách v úlohe skúšajúceho.
"Nemal som náhradu, takže som prišiel rovno z maturít. Aj pri tých odpovediach to bol niekedy adrenalín," usmial sa Krejčí. Žiakov skúšal z odborných predmetov ako športový marketing či psychológia v športe.
Niektorí jeho študenti boli v hľadisku a videli skvelý výkon svojho učiteľa.
"Tréner brankárov ma výborne psychicky pripravil. Máme výborný vzťah všetci brankári v tíme," zdôraznil Krejčí.
Zase sú pod tlakom
Pred prvým zápasom baráže malo Komárno o deň menej na regeneráciu, navyše sa muselo pozviechať po emocionálne nesmierne vyčerpávajúcom zápase s Prešovom.
Tatran vyrovnal v pridanom čase, čo by so druhej ligy odsunulo Komárno. Videorozhodca dlho skúmal gól a ten napokon neplatil pre ofsajd. Komárňania po totálnom kolapse zažili totálnu eufóriu, plakali hráči aj realizačný tím.
"Možno to na nás trochu doľahlo. Bol to vyburcovaný zápas, plný emócií," priznal Martin Boďa.
Vo Zvolene nastúpil na druhý polčas. "Taktický zámer bol, že máme rýchle krídla, budeme to nakopávať za obranu. Chceli sme využiť rýchlostné typy, ale žiaľ, nevyšlo to," povzdychol si Boďa, ktorý mal niekoľko nebezpečných hlavičiek.
"Mali sme úplne iný herný plán," uznal tréner KFC Norbert Czibor. "V druhom polčase sme už dominovali, Zvolen podržal brankár. Zase sme pod tlakom, je to ťažká situácia, ale pokúsime sa s tým niečo spraviť doma," doplnil Czibor.
Súboj je stále otvorený
Zvolen za federálnych čias ani v ére samostatnosti nikdy nehral najvyššiu súťaž. V prvej lige figuroval počas druhej svetovej vojny za slovenského štátu.
Pre Komárno by zase záchrana znamenala, že by si najvyššiu súťaž zahrali aj na vlastnom štadióne, ktorý je už hotový. Doteraz mal KFC prechodný ligový domov v Zlatých Moravciach.
Súboj je stále otvorený. "Súper je prvoligový, kvalita je na jeho strane, čo aj ukázal. Podržal nás však aj brankár, stále žijeme. To však neznamená, musíme sa pripraviť na ďalších ťažkých 90 minút," zdôraznil Jakub Sylvestr.
"Rozhodovať bude aj psychologická príprava. Trochu sme súpera dostali pod tlak," poznamenal Adam Krejčí.
Ukončia sériu?
Zvolen by prípade úspechu bol prvým druholigistom, ktorý sa do najvyššej sútaže dostane cez baráž.
Baráž o postup do prvej ligy sa hrá medzi predposledným tímom najvyššej súťaže a druhým celkom druhej ligy od sezóny 2017/18.
V doterajších siedmich barážových dueloch (v sezóne 2022/23 sa baráž nekonala) až štyrikrát mal druholigista po prvom zápase náskok.
V sezóne 2018/19 dokonca Poprad vyhral prvý zápas 2:0 proti Trenčínu, no napokon do ligy nepostúpil, podobne ako Skalica, Prešov či Petržalka, ktoré tiež vyhrali prvý zápas.
Napokon sa však vždy tešilo ligové mužstvo.
"Každá séria sa raz skončí. Bolo by to krásne, ak by to bolo naším pričinením. Budeme k tomu potrebovať kvalitný výkon a aj kus futbalového šťastia," uzavrel tréner Zvolena Dušan Tóth.