Slováci uprednostnili futbal. Zápas proti Dánsku nebude koniec sveta, hovorí Hlavaj

Slovenskí hokejisti strávili deň voľna vo Fribourgu v uvoľnenejšom režime.
Väčšina reprezentantov sa v stredu popoludní zabávala na futbalovom ihrisku vedľa arény, kde si zahrali bago a vymieňali prihrávky s loptou.
Na ľad napokon vykorčuľovala sedmička hráčov. Krátky dobrovoľný tréning absolvovali brankári Samuel Hlavaj a Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočníci Aurel Nauš, Jakub Minárik, Oliver Okuliar a Servác Petrovský.
Do tréningu sa zapojil aj Hlavaj, ktorý na začiatku šampionátu vychytal Slovensku víťazstvo nad Nórskom 2:1.
V uplynulých dňoch ho však trápili zdravotné problémy a podľa odporúčania lekára Pavla Lauka strávil predbežnú karanténu.
„Na zápas proti Dánsku sa už veľmi teším. Cítim sa dobre, nemám teplotu, takže je to všetko v poriadku," ozrejmil Hlavaj po krátkom tréningu.
V dôležitom štvrtkovom zápase proti Dánsku (20:20, Joj) by mal byť pripravený zasiahnuť opäť do bránky.
Slováci sa s Dánskom stretli aj počas prípravy na MS v hokeji. V Spišskej Novej Vsi najskôr severskému súperovi podľahli 0:3, na druhý deň zvíťazili 4:2.
V oboch zápasoch chytal práve Hlavaj.
„Bude to ťažký zápas, ale vieme o nich takmer všetko. Videli sme, že sú silní na puku a veľmi šikovní," dodala reprezentačná jednotka.
Strenutie proti Dánsku môže veľa napovedať v boji o štvrťfinále.
„Bude to zápas ako každý iný. Áno, pôjde oveľa, ale nemôžeme to tak brať. Nie je to koniec sveta ani nič závažné," dodal Hlavaj.
Zápas proti Taliansku (4:1) sledoval z hotelovej izby, stretnutie proti Slovinsku (5:4 sn) videl z tribúny.
„Dve tretiny so Slovinskom boli dobré, tretia nič moc," zasmial sa. „Dve tretiny sme súpera k ničomu nepustili. V tretej sme sa zľakli a bránili sme výsledok."
Trénerský tím smerom k zápasu proti Dánsku nerozmýšľa nad zmenami v zostave.
„Zatiaľ sa nám páči, ako chalani spolu hrajú. Mužstvo je skvele nastavené a dúfam, že to vidno aj zvonku.
V očiach niektorých fanúšikov sme proti Slovinsku stratili bod, ale my sme odohrali veľmi dobrý zápas proti kvalitnému súperovi. Áno, ušiel nám záver, ale dva body berieme všetkými desiatimi," uviedol asistent trénera Peter Frühauf.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
