    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Slováci uprednostnili futbal. Zápas proti Dánsku nebude koniec sveta, hovorí Hlavaj

    Brankár Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na MS v hokeji 2026.
    Brankár Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|20. máj 2026 o 15:05
    ShareTweet0

    Slovenská jednotka je už zdravá.

    Slovenskí hokejisti strávili deň voľna vo Fribourgu v uvoľnenejšom režime.

    Väčšina reprezentantov sa v stredu popoludní zabávala na futbalovom ihrisku vedľa arény, kde si zahrali bago a vymieňali prihrávky s loptou.

    Na ľad napokon vykorčuľovala sedmička hráčov. Krátky dobrovoľný tréning absolvovali brankári Samuel Hlavaj a Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočníci Aurel Nauš, Jakub Minárik, Oliver Okuliar a Servác Petrovský.

    Do tréningu sa zapojil aj Hlavaj, ktorý na začiatku šampionátu vychytal Slovensku víťazstvo nad Nórskom 2:1.

    V uplynulých dňoch ho však trápili zdravotné problémy a podľa odporúčania lekára Pavla Lauka strávil predbežnú karanténu.

    „Na zápas proti Dánsku sa už veľmi teším. Cítim sa dobre, nemám teplotu, takže je to všetko v poriadku," ozrejmil Hlavaj po krátkom tréningu.

    V dôležitom štvrtkovom zápase proti Dánsku (20:20, Joj) by mal byť pripravený zasiahnuť opäť do bránky.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Slováci sa s Dánskom stretli aj počas prípravy na MS v hokeji. V Spišskej Novej Vsi najskôr severskému súperovi podľahli 0:3, na druhý deň zvíťazili 4:2.

    V oboch zápasoch chytal práve Hlavaj.

    „Bude to ťažký zápas, ale vieme o nich takmer všetko. Videli sme, že sú silní na puku a veľmi šikovní," dodala reprezentačná jednotka.

    Strenutie proti Dánsku môže veľa napovedať v boji o štvrťfinále.

    „Bude to zápas ako každý iný. Áno, pôjde oveľa, ale nemôžeme to tak brať. Nie je to koniec sveta ani nič závažné," dodal Hlavaj.

    Zápas proti Taliansku (4:1) sledoval z hotelovej izby, stretnutie proti Slovinsku (5:4 sn) videl z tribúny.

    „Dve tretiny so Slovinskom boli dobré, tretia nič moc," zasmial sa. „Dve tretiny sme súpera k ničomu nepustili. V tretej sme sa zľakli a bránili sme výsledok."

    Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup
    Súvisiaci článok
    Na reprezentáciu sa pripravoval štyri roky. K debutu na MS mu pomohol aj Slafkovského postup

    Trénerský tím smerom k zápasu proti Dánsku nerozmýšľa nad zmenami v zostave.

    Zatiaľ sa nám páči, ako chalani spolu hrajú. Mužstvo je skvele nastavené a dúfam, že to vidno aj zvonku.

    V očiach niektorých fanúšikov sme proti Slovinsku stratili bod, ale my sme odohrali veľmi dobrý zápas proti kvalitnému súperovi. Áno, ušiel nám záver, ale dva body berieme všetkými desiatimi," uviedol asistent trénera Peter Frühauf.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Obranca Jakub Meliško počas tréningu vo Fribourgu.
    Obranca Jakub Meliško počas tréningu vo Fribourgu.
    Za Slovensko hrá menovec internetovej legendy. Zisťoval som, či nie sme rodina, hovorí Meliško
    Martin Turčin|teraz
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Obranca Jakub Meliško počas tréningu vo Fribourgu.
    Obranca Jakub Meliško počas tréningu vo Fribourgu.
    Za Slovensko hrá menovec internetovej legendy. Zisťoval som, či nie sme rodina, hovorí Meliško
    Martin Turčin|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slováci uprednostnili futbal. Zápas proti Dánsku nebude koniec sveta, hovorí Hlavaj