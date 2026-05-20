Má nespornú kvalitu, hovorí Kmotrík. Slovan predĺžil zmluvu so skúseným stopérom

Rakúsky futbalový obranca Kevin Wimmer si bude naďalej obliekať dres Slovana Bratislava. S účastníkom Niké ligy podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.
Wimmer prišiel do Slovana v júli 2023 z Rapidu Viedeň. Za „belasých“ odvtedy odohral 97 súťažných zápasov, získal s nimi tri majstrovské tituly a postúpil do ligovej fázy prestížnej Ligy majstrov.
„Som veľmi rád, že Kevin Wimmer zostáva belasý. Dohodli sme sa s ním na predĺžení zmluvy na novú sezónu s ročnou opciou. Mali sme záujem o jeho zotrvanie. Kevin od prvého dňa v Slovane ukazuje veľkú profesionalitu, aj vďaka svojim skúsenostiam si získal postavenie v kabíne a dáva najavo svoj vzťah ku klubu. Ako ľavonohý stredný obranca je pre nás cennou alternatívou v defenzívnej formácii, keď je zdravý, má naďalej svoju nespornú kvalitu.
Veríme, že nadviaže na vydarené úvodné dve sezóny, keď sa mu vyhýbali zdravotné komplikácie, a opäť bude platný či už na ihrisku alebo ako jeden zo skúsenejších hráčov aj v rámci kabíny,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. pre oficiálnu klubovú stránku.
Tridsaťtriročný stopér má za sebou štarty v Premier League či Bundeslige. Za národný tím odohral deväť duelov.
„Som veľmi šťastný. Slovan sa stal mojím domovom a rodinou, od prvého dňa sa tu cítim výborne. Veľmi sa teším, že ma čaká minimálne ešte jeden rok v belasom drese. Vždy som bol a budem pripravený pomôcť tímu.
Posnažím sa pomôcť svojimi skúsenosťami aj v kabíne, pre nových hráčov nebýva ľahké začínať v novom prostredí. Počas minulej sezóny ma potrápili zranenia, sám cítim, že ešte nie je hotovo a verím, že po dobrej príprave dokážem znovu pomôcť mužstvu.
Slovan je klub, v ktorom v rámci svojej kariéry strávim najdlhšie časové obdobie, čo len potvrdzuje, ako sa mi tu páči. Žijem tu spoločne s rodinou, cítime sa tu výborne. Som veľmi rád, že môžem byť naďalej súčasťou Slovana Bratislava a urobím maximum, aby sme boli spoločne úspešní a potešili našich fanúšikov,“ vyhlásil Wimmer.