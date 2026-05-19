Zvolen je len krok od senzačného postupu. Bližšie k Niké lige ho posunul bývalý hráč súpera

Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 18:23
Zvolen strelil na domácom trávniku jediný gól.

Baráž o Niké ligu - 1. zápas

Zvolen - Komárno 1:0 (1:0)

Gól: 27. Sylvestr

Rozhodovali: Glova - Pacák, Bednár, ŽK: Sylvestr, Filipiak - Tamás

Diváci: 1856

Zvolen: Krejčí – Adayilo, Gaško, Filipiak, Petrák (57. Patrnčiak) – Starší (80. Onuoha) – Gono, V. Tóth, Úradník (80. Köröš), Vrekič – Sylvestr (90+1 Nosko)

Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Šimko, Rudzan – Gamboš (46. Boďa), Domonkos – Mustafič, Tamás (70. Palán), Druga (46. Druga) – Bayemi (86. Pastorek)

V prvom barážovom súboji o účasť v Niké lige druholigový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1:0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odvetným duelom. Ten je na programe v sobotu 23. mája v Zlatých Moravciach.

Jediný gól strelil v 27. minúte Jakub Sylvestr, ktorý si ešte v minulej sezóne obliekal práve dres Komárna.

Prvý polčas duelu medzi druholigovým poloprofesionálnym mužstvom a hosťujúcim Komárnom priniesol pod Pustým hradom vyrovnaný súboj.

Šimon Šmehýl (Komárno) a Lukáš Filipiak (Zvolen) počas prveho zápasu baráže o účasť v Niké lige MFK Zvolen - KFC Komárno.
Vypredaný štadión videl množstvo osobných súbojov najmä v strede ihriska.

Svoj čuch na góly ukázal pred polhodinou zvolenský kanonier a bývalý hráč Komárna Jakub Sylvestr, keď sa uvoľnil v šestnástke a nekompromisne zakončil pod brvno.

Po zmene strán mohol vyrovnať po rohu hlavou Mustafič, ale Petrák zasiahol na bránkovej čiare a ďalšiu hlavičku Boďu vyškriabal spod brvna Krejčí.

Ten sa potom zaskvel po ďalšej hlavičke Boďu a dorážke Bayemiho. Hostia mali prevahu, ale nedokázali ju pretaviť do gólu a prehrali.

