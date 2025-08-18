    VIDEO: Bitky, nervozita a vulgarizmy. Zápas štvrtej ligy skončil neprístojnosťami

    Neprístojnosti na zápase v Jakubove.
    Neprístojnosti na zápase v Jakubove. (Autor: SFC Kalinkovo - facebook)
    Ivan Mriška|18. aug 2025 o 15:26
    ShareTweet0

    Na sociálnych sieťach koluje video zo štadióna.

    JAKUBOV, KALINKOVO. Zápas štvrtej ligy BFZ TJ Záhoran Jakubov - SFC Kalinkovo (1:1) bude mať dohru za zeleným stolom.

    Domáci sa ujali vedenia v 44. minúte, keď skóroval Žigmund Polák. Hosťom sa však v 88. minúte podarilo vyrovnať, keď sa presadil Marek Gula.

    Gól zo záveru stretnutia vyvolal na štadióne v Jakubove vášne, po ktorých sa strhli nechutné neprístojnosti.

    Na BFZ posielajú protest

    Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zachytáva konflikt medzi fanúšikmi.

    „Takto to vyzeralo v Jakubove. Tréner domácich napadol lekára mužstva pri odchode z ihriska. V priestore šatní došlo k napadnutiu lekára usporiadateľom domácich. Pred kabínami sme boli napadnutí divákmi.

    Delegát stretnutia nám neumožnil zapísať incident do zápisu o stretnutí. Protest sme zaslali pánom na BFZ a pôjde aj cez ISSF,“ uvádza SFC Kalinkovo na sociálnych sieťach.

    VIDEO: Nervozita na štadióne

    Facebook video

    Od úvodu sa nejednalo o bežný, pokojný súboj. Zápas bol nervózny od úvodného hvizdu.

    „Tréner domácich to psychicky nezvládal a od začiatku nás vulgárne urážal.

    Neviem, či si myslel, že príde nováčik a dajú mu päť gólov, ale my sme mohli aj vyhrať.

    Keď som mu po zápase išiel podať ruku, chytil ma pod krk,“ tvrdí Peter Fridrich z SFC Kalinkovo.

    Údajný incident išiel nahlásiť rozhodcom.

    „Delegát ma vyhodil z miestnosti, a tak som čakal vonku. Okolo prechádzal jeden z usporiadateľov, ktorý ma kopol.

    Aby toho nebolo málo, ďalší ma hodil do miestnosti, kde ma chytil pod krk a snažil sa mi dať zaucho. Bola to sila, nič podobné som v živote nezažil,“ dodal.

    Po zápase nespozoroval žiadne zdravotné problémy, preto lekára nevyhľadal. Nenahlásil to ani na polícii.

    „Chytili ma pod krk, takže to prežijem. Určite nie som z tých, že sa idem hrať, že ma bolí hlava,“ uviedol Fridrich.

    Tréner domácich: Od začiatku nás provokoval

    Sportnet po zápase kontaktoval aj trénera Jakubova, ktorý mal na situáciu úplne iný názor.

    „Pán je stará, známa firma. Od začiatku nás provokoval a snažil sa vyvolať konflikt. Keď som mu išiel podať ruku, snažil sa ma napadnúť hlavou, ledva som sa uhol.

    To, že som ho odstrčil od seba, aby mi neublížil, on považuje za útok?

    Potom sa išiel sťažovať za delegátom, ktorému sa za chrbtom smial, a tak ho vyhodil. Ich tréner a fanúšikovia sa nám za jeho správania ospravedlňovali, ťahali ho do autobusu,“ svoj pohľad poskytol tréner Jakubova Mário Šimek.

    Podľa lodivoda Jakubova majú na lekára Kalinkova ťažké srdce vo viacerých kluboch.

    „Rasisticky urážal juhoamerických hráčov, nadával aj vlastným zverencom.

    Hral sa na diváka, aby mohol všetkým nadávať a po zápase bol z neho zdravotník, aby mohol vstúpiť do priestorov šatní. Nie je normálne, čo tento pán predvádza, to človeku berie energiu,“ dodal.

    Neprístojnosťami na zápase v Jakubove sa bude zaoberať Bratislavský futbalový zväz. O trestoch budeme informovať.

    Tabuľka IV. ligy BFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FK Slovan Ivanka pri DunajiFK Slovan Ivanka pri DunajiFK Slovan Ivanka pri Dunaji
    2
    2
    0
    0
    7:0
    6
    V
    V
    2
    MŠK Kráľová pri SenciMŠK Kráľová pri SenciMŠK Kráľová pri Senci
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    FC RohožníkFC RohožníkFC Rohožník
    2
    2
    0
    0
    4:1
    6
    V
    V
    4
    Športový klub Nová DedinkaŠportový klub Nová DedinkaŠportový klub Nová Dedinka
    2
    1
    1
    0
    3:0
    4
    R
    V
    5
    TJ Záhoran JakubovTJ Záhoran JakubovTJ Záhoran Jakubov
    2
    1
    1
    0
    3:1
    4
    R
    V
    6
    ŠK BernolákovoŠK BernolákovoŠK Bernolákovo
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    V
    P
    7
    ŠK TomášovŠK TomášovŠK Tomášov
    2
    1
    0
    1
    4:3
    3
    P
    V
    8
    MFK RusovceMFK RusovceMFK Rusovce
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    9
    FKM Karlova Ves BratislavaFKM Karlova Ves BratislavaFKM Karlova Ves Bratislava
    2
    1
    0
    1
    3:5
    3
    V
    P
    10
    NŠK 1922 BratislavaNŠK 1922 BratislavaNŠK 1922 Bratislava
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    11
    SFC KalinkovoSFC KalinkovoSFC Kalinkovo
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    12
    PŠC PezinokPŠC PezinokPŠC Pezinok
    2
    0
    1
    1
    0:2
    1
    P
    R
    13
    OFK Dunajská LužnáOFK Dunajská LužnáOFK Dunajská Lužná
    2
    0
    1
    1
    0:2
    1
    R
    P
    14
    Lokomotíva Devínska Nová VesLokomotíva Devínska Nová VesLokomotíva Devínska Nová Ves
    2
    0
    0
    2
    2:4
    0
    P
    P
    15
    TJ RovinkaTJ RovinkaTJ Rovinka
    2
    0
    0
    2
    2:8
    0
    P
    P
    16
    FC Slovan ModraFC Slovan ModraFC Slovan Modra
    2
    0
    0
    2
    0:6
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Sodiq Aremu.
      Sodiq Aremu.
      Vitajte v meste. Derby rozhodla penalta v závere, strelec si spomenul na slová rodičov
      Titanilla Bőddnes 16:15
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»VIDEO: Bitky, nervozita a vulgarizmy. Zápas štvrtej ligy skončil neprístojnosťami