VIDEO: Bitky, nervozita a vulgarizmy. Zápas štvrtej ligy skončil neprístojnosťami

JAKUBOV, KALINKOVO. Zápas štvrtej ligy BFZ TJ Záhoran Jakubov - SFC Kalinkovo (1:1) bude mať dohru za zeleným stolom.
Domáci sa ujali vedenia v 44. minúte, keď skóroval Žigmund Polák. Hosťom sa však v 88. minúte podarilo vyrovnať, keď sa presadil Marek Gula.
Gól zo záveru stretnutia vyvolal na štadióne v Jakubove vášne, po ktorých sa strhli nechutné neprístojnosti.
Na BFZ posielajú protest
Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zachytáva konflikt medzi fanúšikmi.
„Takto to vyzeralo v Jakubove. Tréner domácich napadol lekára mužstva pri odchode z ihriska. V priestore šatní došlo k napadnutiu lekára usporiadateľom domácich. Pred kabínami sme boli napadnutí divákmi.
Delegát stretnutia nám neumožnil zapísať incident do zápisu o stretnutí. Protest sme zaslali pánom na BFZ a pôjde aj cez ISSF,“ uvádza SFC Kalinkovo na sociálnych sieťach.
VIDEO: Nervozita na štadióne
Od úvodu sa nejednalo o bežný, pokojný súboj. Zápas bol nervózny od úvodného hvizdu.
„Tréner domácich to psychicky nezvládal a od začiatku nás vulgárne urážal.
Neviem, či si myslel, že príde nováčik a dajú mu päť gólov, ale my sme mohli aj vyhrať.
Keď som mu po zápase išiel podať ruku, chytil ma pod krk,“ tvrdí Peter Fridrich z SFC Kalinkovo.
Údajný incident išiel nahlásiť rozhodcom.
„Delegát ma vyhodil z miestnosti, a tak som čakal vonku. Okolo prechádzal jeden z usporiadateľov, ktorý ma kopol.
Aby toho nebolo málo, ďalší ma hodil do miestnosti, kde ma chytil pod krk a snažil sa mi dať zaucho. Bola to sila, nič podobné som v živote nezažil,“ dodal.
Po zápase nespozoroval žiadne zdravotné problémy, preto lekára nevyhľadal. Nenahlásil to ani na polícii.
„Chytili ma pod krk, takže to prežijem. Určite nie som z tých, že sa idem hrať, že ma bolí hlava,“ uviedol Fridrich.
Tréner domácich: Od začiatku nás provokoval
Sportnet po zápase kontaktoval aj trénera Jakubova, ktorý mal na situáciu úplne iný názor.
„Pán je stará, známa firma. Od začiatku nás provokoval a snažil sa vyvolať konflikt. Keď som mu išiel podať ruku, snažil sa ma napadnúť hlavou, ledva som sa uhol.
To, že som ho odstrčil od seba, aby mi neublížil, on považuje za útok?
Potom sa išiel sťažovať za delegátom, ktorému sa za chrbtom smial, a tak ho vyhodil. Ich tréner a fanúšikovia sa nám za jeho správania ospravedlňovali, ťahali ho do autobusu,“ svoj pohľad poskytol tréner Jakubova Mário Šimek.
Podľa lodivoda Jakubova majú na lekára Kalinkova ťažké srdce vo viacerých kluboch.
„Rasisticky urážal juhoamerických hráčov, nadával aj vlastným zverencom.
Hral sa na diváka, aby mohol všetkým nadávať a po zápase bol z neho zdravotník, aby mohol vstúpiť do priestorov šatní. Nie je normálne, čo tento pán predvádza, to človeku berie energiu,“ dodal.
Neprístojnosťami na zápase v Jakubove sa bude zaoberať Bratislavský futbalový zväz. O trestoch budeme informovať.