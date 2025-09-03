    Veľká otočka a penaltová dráma. Treťoligista sa prekvapivo natrápil (Slovnaft Cup)

    Futbalisti ŠK Čierne.
    Futbalisti ŠK Čierne. (Autor: ŠK Čierne - facebook)
    V stredu sa hrali štyri zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    Pozornosť sa sústredila do pohraničnej obce Čierne, kde pricestovalo Pohronie.

    Bol to futbalový sviatok, na ktorý prišlo vyše tisíc divákov.

    Postup favorita z Pohronia

    Od úvodu mali viac z hry futbalisti Pohronia, ktorí za 15 minút vyhrávali pohodlne rozdielom triedy - 0:3.

    V ostatnom priebehu favorit ubral nohu z plynu a štvrtý gól pridal až po zmene strán v 70. minúte.

    Čestný úspech sa podarilo dosiahnuť aj domácemu piatoligistovi, ktorý po góle Maroša Krenželáka upravil na konečných 1:4.

    Zaslúžene však do ďalšieho kola postupuje Pohronie.

    Kopali sa jedenástky

    K prekvapeniu sa schyľovalo v štvrtoligovej Geči, ktorá s Lokomotívou Košice vyhrávala 2:0. Treťoligista však po zlepšenom výkone stav otočil a vyhral 4:2.

    Nečakaná dráma sa udiala v štvrtoligových Rusovciach, kde súboj s treťoligovou Myjavou museli rozhodnúť až pokutové kopy.

    V tých sa šťastena priklonila na stranu hostí, ktorí nakoniec po náročnom dueli postupujú ďalej.

    Na záver potvrdili úlohu favorita Malacky, ktoré vyhrali v Jakubove rozdielom triedy 3:0.

    Slovnaft Cup – 2. kolo

    Čierne - Pohronie 1:4 (0:3)

    Góly: 78. Krenželák - 7. Rusnák, 10. Horvát, 17. Port, 70. Šubert.

    Geča - Lokomotíva Košice 2:4 (2:0)

    Góly: 5. Obšitoš, 12. Kasumov - 51. Kianga, 55. Čorňak, 69. Ivanko Macej, 90. Čorňak.

    Jakubov - Malacky 0:3 (0:1)

    Góly: 7. Urban, 46. Levovič Smeljanskij, 77. Lukčo.

    Rusovce - Myjava 0:1 po pokutových kopoch

