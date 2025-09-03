Prestupová bomba. Bývalý reprezentant prestúpil do siedmej ligy

LUDANICE. Výborne si nabehol a preloboval brankára Federica Marchettiho.
Aj vďaka nemu zdolalo Slovensko úradujúcich majstrov sveta z Talianska a zapísalo sa do histórie.
Na legendárny gól Kamil Kopúneka z MS 2010 v JAR sa nedá zabudnúť.
Bývalý slovenský reprezentant hral za Spartak Trnava, Slovan Bratislava či taliansky klub AS Bari.
Naposledy v sezóne 2022/23 obliekol dres štvrtoligových Jaslovských Bohuníc, odvtedy sa na slovenských trávnikoch neobjavil.
To sa však čoskoro zmení. 41-ročný útočník sa dohodol na prestupe do klubu zo siedmej ligy ObFZ Topoľčany.
Už čoskoro oblečie dres OFK Ludanice, priebežného lídra súťaže, ktorá však má len deväť účastníkov.
"Neviem či tento víkend, ale budúci už by mal hrať," pre Sportnet potvrdil Vladimír Čerňan z OFK Ludanice.
Cez víkend hostia Ludanice doma Koniarovce, v ďalšom kole nastúpia na pôde OFK Krnča.
"Dotiahol ho k nám náš hlavný sponzor, s ktorý majú výborný vzťah," dodal.