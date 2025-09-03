    Prestupová bomba. Bývalý reprezentant prestúpil do siedmej ligy

    Radosť slovenského futbalistu Kamila Kopúneka (vľavo).
    Radosť slovenského futbalistu Kamila Kopúneka (vľavo). (Autor: TASR)
    Ivan Mriška|3. sep 2025 o 16:16
    ShareTweet0

    Jeho gól je nezabudnuteľný.

    LUDANICE. Výborne si nabehol a preloboval brankára Federica Marchettiho.

    Aj vďaka nemu zdolalo Slovensko úradujúcich majstrov sveta z Talianska a zapísalo sa do histórie.

    Na legendárny gól Kamil Kopúneka z MS 2010 v JAR sa nedá zabudnúť.

    Bývalý slovenský reprezentant hral za Spartak Trnava, Slovan Bratislava či taliansky klub AS Bari.

    Naposledy v sezóne 2022/23 obliekol dres štvrtoligových Jaslovských Bohuníc, odvtedy sa na slovenských trávnikoch neobjavil.

    To sa však čoskoro zmení. 41-ročný útočník sa dohodol na prestupe do klubu zo siedmej ligy ObFZ Topoľčany.

    Už čoskoro oblečie dres OFK Ludanice, priebežného lídra súťaže, ktorá však má len deväť účastníkov.

    "Neviem či tento víkend, ale budúci už by mal hrať," pre Sportnet potvrdil Vladimír Čerňan z OFK Ludanice.


    Komentátor si zmýlil meno. Prihrávku na najväčší gól v dejinách Slovenska zariadil rukami
    Súvisiaci článok
    Komentátor si zmýlil meno. Prihrávku na najväčší gól v dejinách Slovenska zariadil rukami

    Cez víkend hostia Ludanice doma Koniarovce, v ďalšom kole nastúpia na pôde OFK Krnča.

    "Dotiahol ho k nám náš hlavný sponzor, s ktorý majú výborný vzťah," dodal.

    Tabuľka VII. ligy ObFZ Topoľčany

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    OFK LudaniceOFK LudaniceOFK Ludanice
    3
    2
    1
    0
    6:3
    7
    V
    R
    V
    2
    OFK KrnčaOFK KrnčaOFK Krnča
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    3
    TJ NemčiceTJ NemčiceTJ Nemčice
    3
    2
    0
    1
    5:3
    6
    P
    V
    V
    4
    TJ KoniarovceTJ KoniarovceTJ Koniarovce
    2
    1
    1
    0
    2:0
    4
    V
    R
    5
    OFK SolčanyOFK SolčanyOFK Solčany
    3
    1
    1
    1
    8:9
    4
    R
    V
    P
    6
    OFK obce PrašiceOFK obce PrašiceOFK obce Prašice
    3
    0
    2
    1
    1:3
    2
    P
    R
    R
    7
    OFK CHRABRANYOFK CHRABRANYOFK CHRABRANY
    3
    0
    2
    1
    3:6
    2
    R
    R
    P
    8
    TJ Slovan Veľké BedzanyTJ Slovan Veľké BedzanyTJ Slovan Veľké Bedzany
    3
    0
    1
    2
    3:5
    1
    P
    P
    R
    9
    OFK KovarceOFK KovarceOFK Kovarce
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    10
    OŠK ZávadaOŠK ZávadaOŠK Závada
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Radosť slovenského futbalistu Kamila Kopúneka (vľavo).
      Radosť slovenského futbalistu Kamila Kopúneka (vľavo).
      Prestupová bomba. Bývalý reprezentant prestúpil do siedmej ligy
      Ivan Mriškadnes 16:16
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Prestupová bomba. Bývalý reprezentant prestúpil do siedmej ligy