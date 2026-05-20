Čechom hrozila veľká blamáž na MS v hokeji. Taliansky brankár držal nulu viac ako dve tretiny

MS v hokeji 2026 - skupina B
Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 46. Alscher (Ticháček, Blümel), 52. Flek (Tomášek, Hronek), 60. Kubalík (Tomášek) - 10. Saracino (Frycklund).
Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4517
Česko: Pavlát – Galvas, Hronek, Kempný, Cibulka, Ticháček, Alscher, Hájek, Ščotka – Červenka, Sedlák, Blümel – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař
Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – DiGiacinto, Misley, de Luca
Hokejisti Česka zvíťazili nad Talianskom 3:1 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS vo Fribourgu.
Takmer počas celého zápasu herne dominovali, súpera výrazne prestrieľali (58:15), no prevahu potvrdili gólmi až v tretej tretine. V nej otočili tromi gólmi skóre z 0:1.
Česi nastúpia na ďalší zápas po dvoch dňoch voľna v sobotu 23. mája od 16.20 h proti Slovensku.
Talianov čaká v piatok od 20.20 h súboj so Švédskom.
Priebeh zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
V bránke Talianov bol prvýkrát na turnaji viac ako dvojmetrový talent Clara, ktorý patrí Anaheimu, ale príležitosť v NHL doteraz nedostal. České bránkovisko hájil druhýkrát na šampionáte Pavlát.
Podľa očakávania mal o dosť viac práce Clara, lenže Taliani nepúšťali Čechov do žiadnych vyložených šancí. Po individuálnej akcii zahrozil Cibulka, po Sedlákovej nahrávke tečoval puk dobre Blümel, lenže Clara bol pozorný.
V ôsmej minúte nesadla rana bez prípravy z ideálnej pozície Kubalíkovi. Na konci 15. minúty musel na trestnú lavicu Alscher a Česi sa museli brániť v oslabení. Taliani nezohrali početnú výhodu zle, ale bezgólovým stavom tiež nepohli.
II. tretina:
V 23. min si prvú presilovku zahrali aj Česi. Kaut nabádal na skórovanie Sedláka, aj s jeho tečou si však poradil Clara. V 27. minúte vyslal Tománek do sóla Fleka, ktorý zakončil dobre nad Clarovu vyrážačku, lenže trafil koniec jeho hokejky.
V 30. min obišiel Saracino bránku, Pavlát vykopol puk do tyčky, ale pri kontrole pri videu rozhodca odhalil, že puk pri zákroku českého gólmana prekročil bránkovú čiaru.
Česi vyhrali druhú tretinu na streli na bránu jednoznačne 25:3, lenže márne hľadali recept na výborne chytajúceho Claru.
V 33. min nepremenil obrovskú šancu po Alscherovej nahrávke Červenka, český kapitán potom neuspel ani o chvíľu neskôr.
III. tretina:
V tretej časti mali ďalšie šance Hronek a Červenka, Galvas minul odkrytú bránku. V 46. min sa už Česi dočkali a vyrovnal Alscher, ktorého skvele našiel Ticháček.
Gios natlačil Voženílka do bránkoviska, taliansky gólman sa ocitol mimo svojho územia, no zakončujúci český bek mal obrovské šťastie. Pri zakončení do prázdnej bránky trafil Claru, od ktorého sa puk odrazil do Giosovej korčule a skončil za bránkovou čiarou.
Český národný tím potom nevyužil presilovku. Po jej skončení mal obrovskú príležitosť Trivellato, ktorého zakončenie z priestoru medzi kruhmi vyškriabal Pavlát okrajom lapačky na hornú tyčku. V 52. min si Flek vymenil puk s Tomáškom a výborne zacielenou ranou poslal s pomocou tyčky svoj celok do vedenia.
V následnej presilovke premrhal šancu na navýšenie náskoku Voženílek. Taliani potom boli blízko vyrovnania po Zanettiho teči, Pavlát bol ale proti.
Necelé dve minúty pred záverečnou sirénou išiel Clara z bránky a fínsky kouč Jukka Jalonen siahol k oddychovému času. Saracino ale chyboval, Tomášek posunul puk na Kubalíka a bolo rozhodnuté.
Hlasy po zápase
Lukáš Sedlák, útočník Česka: „Bolo to podobné ako zápas so Slovinskom, ktorý sme prehrali (2:3 pp, pozn.). Dnes sme mali takmer 60 striel a veľa šancí, no neskórovali sme. Musíme ich lepšie zakončovať. Ich brankár zachytal výborne, no je to o nás. Zahodili sme príliš veľa šancí. Niekedy sme prihrávali namiesto toho, aby sme strieľali. Našli sme však spôsob ako skórovať a zvíťaziť, to je hlavné.“
Peter Spornberger, obranca Talianska: „Všetci môžeme byť na seba hrdí, ale je nešťastné, že sme z tohto zápasu nezískali žiadne body. Ešte v tretej tretine sme viedli a náš brankár chytal naozaj výborne. To je to, čo potrebujete na takomto turnaji. Vieme, že tieto tímy sú na vyššej úrovni ako my, takže musíme tvrdo brániť. To sme robili a každý bojoval zo srdca.“