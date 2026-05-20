    Čechom hrozila veľká blamáž na MS v hokeji. Taliansky brankár držal nulu viac ako dve tretiny

    Na snímke Lukáš Sedlák (druhý zľava) z Česka a brankár Damian Clara z Talianska počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko.
    Fotogaléria (12)
    Na snímke Lukáš Sedlák (druhý zľava) z Česka a brankár Damian Clara z Talianska počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|20. máj 2026 o 18:44
    Česko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Česko - Taliansko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

    Góly: 46. Alscher (Ticháček, Blümel), 52. Flek (Tomášek, Hronek), 60. Kubalík (Tomášek) - 10. Saracino (Frycklund).

    Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4517

    Česko: Pavlát – Galvas, Hronek, Kempný, Cibulka, Ticháček, Alscher, Hájek, Ščotka – Červenka, Sedlák, Blümel – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař

    Taliansko: Clara – Zanatta, Pietroniro, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Gios, Buono, Nitz – De Luca, Bradley, Mantinger – Saracino, Frycklund, Zanetti – Frigo, Mantenuto, Purdeller – DiGiacinto, Misley, de Luca

    Hokejisti Česka zvíťazili nad Talianskom 3:1 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS vo Fribourgu.

    Takmer počas celého zápasu herne dominovali, súpera výrazne prestrieľali (58:15), no prevahu potvrdili gólmi až v tretej tretine. V nej otočili tromi gólmi skóre z 0:1. 

    Česi nastúpia na ďalší zápas po dvoch dňoch voľna v sobotu 23. mája od 16.20 h proti Slovensku.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Talianov čaká v piatok od 20.20 h súboj so Švédskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    V bránke Talianov bol prvýkrát na turnaji viac ako dvojmetrový talent Clara, ktorý patrí Anaheimu, ale príležitosť v NHL doteraz nedostal. České bránkovisko hájil druhýkrát na šampionáte Pavlát.

    Podľa očakávania mal o dosť viac práce Clara, lenže Taliani nepúšťali Čechov do žiadnych vyložených šancí. Po individuálnej akcii zahrozil Cibulka, po Sedlákovej nahrávke tečoval puk dobre Blümel, lenže Clara bol pozorný.

    V ôsmej minúte nesadla rana bez prípravy z ideálnej pozície Kubalíkovi. Na konci 15. minúty musel na trestnú lavicu Alscher a Česi sa museli brániť v oslabení. Taliani nezohrali početnú výhodu zle, ale bezgólovým stavom tiež nepohli.

    David Tomášek (vľavo) z Česka a Nicholas Saracino z Talianska bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Na snímke zľava Alex Trivellato, brankár Damian Clara (obaja Taliansko) a Matyáš Melovský z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Marek Alscher a Marco Zanetti počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Marco Zanetti a Marek Alscher počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    David Tomášek (vľavo) z Česka a Nicholas Saracino z Talianska bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Na snímke zľava Alex Trivellato, brankár Damian Clara (obaja Taliansko) a Matyáš Melovský z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Vľavo Marek Alscher a Marco Zanetti počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Marco Zanetti a Marek Alscher počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

    II. tretina:

    V 23. min si prvú presilovku zahrali aj Česi. Kaut nabádal na skórovanie Sedláka, aj s jeho tečou si však poradil Clara. V 27. minúte vyslal Tománek do sóla Fleka, ktorý zakončil dobre nad Clarovu vyrážačku, lenže trafil koniec jeho hokejky.

    V 30. min obišiel Saracino bránku, Pavlát vykopol puk do tyčky, ale pri kontrole pri videu rozhodca odhalil, že puk pri zákroku českého gólmana prekročil bránkovú čiaru.

    Česi vyhrali druhú tretinu na streli na bránu jednoznačne 25:3, lenže márne hľadali recept na výborne chytajúceho Claru.

    V 33. min nepremenil obrovskú šancu po Alscherovej nahrávke Červenka, český kapitán potom neuspel ani o chvíľu neskôr.

    III. tretina:

    V tretej časti mali ďalšie šance Hronek a Červenka, Galvas minul odkrytú bránku. V 46. min sa už Česi dočkali a vyrovnal Alscher, ktorého skvele našiel Ticháček.

    Gios natlačil Voženílka do bránkoviska, taliansky gólman sa ocitol mimo svojho územia, no zakončujúci český bek mal obrovské šťastie. Pri zakončení do prázdnej bránky trafil Claru, od ktorého sa puk odrazil do Giosovej korčule a skončil za bránkovou čiarou.

    Český národný tím potom nevyužil presilovku. Po jej skončení mal obrovskú príležitosť Trivellato, ktorého zakončenie z priestoru medzi kruhmi vyškriabal Pavlát okrajom lapačky na hornú tyčku. V 52. min si Flek vymenil puk s Tomáškom a výborne zacielenou ranou poslal s pomocou tyčky svoj celok do vedenia.

    V následnej presilovke premrhal šancu na navýšenie náskoku Voženílek. Taliani potom boli blízko vyrovnania po Zanettiho teči, Pavlát bol ale proti.

    Necelé dve minúty pred záverečnou sirénou išiel Clara z bránky a fínsky kouč Jukka Jalonen siahol k oddychovému času. Saracino ale chyboval, Tomášek posunul puk na Kubalíka a bolo rozhodnuté.

    Hlasy po zápase

    Lukáš Sedlák, útočník Česka: „Bolo to podobné ako zápas so Slovinskom, ktorý sme prehrali (2:3 pp, pozn.). Dnes sme mali takmer 60 striel a veľa šancí, no neskórovali sme. Musíme ich lepšie zakončovať. Ich brankár zachytal výborne, no je to o nás. Zahodili sme príliš veľa šancí. Niekedy sme prihrávali namiesto toho, aby sme strieľali. Našli sme však spôsob ako skórovať a zvíťaziť, to je hlavné.“

    Peter Spornberger, obranca Talianska: „Všetci môžeme byť na seba hrdí, ale je nešťastné, že sme z tohto zápasu nezískali žiadne body. Ešte v tretej tretine sme viedli a náš brankár chytal naozaj výborne. To je to, čo potrebujete na takomto turnaji. Vieme, že tieto tímy sú na vyššej úrovni ako my, takže musíme tvrdo brániť. To sme robili a každý bojoval zo srdca.“

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    3 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    2 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    1 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Tréner Calgary o Pospíšilovi: Svoj štýl nikdy nezmení, môže hrať s najlepšími hráčmi NHL
