    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    20:20
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Sledujte na Joj Plus
    Joj Plus
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. máj 2026 o 17:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: USA - Nemecko.

    USA a Nemecko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Nemecko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    20.05.2026 o 20:20
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nemecko
    Prenos
    O 20:20 proti sebe nastúpia v skupine A USA a Nemecko. Ani jeden tím nemôže byť spokojný s doterajším umiestnením.

    USA figurujú až na 5. priečke, po troch odohraných zápasoch majú na konte tri body, ktoré získali proti Veľkej Británii. Prehrali s domácim Švajčiarskom a aj s Fínskom.

    Nemecku patrí predposledná siedma priečka, v troch zápasoch nezískalo ani bod a má hrozivé skóre 2:11. Nemci postupne podľahli Fínom 1:3, Lotyšom 0:2 a domácim Švajčiarom 2:6.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    2 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Švajčiari sú na domácom šampionáte nezastaviteľní. Rakúšanom dali takmer desiatku
    dnes 18:35
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Švajčiari sú na domácom šampionáte nezastaviteľní. Rakúšanom dali takmer desiatku
    dnes 18:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE