    ONLINE: Švédsko - Slovinsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švédsko - Slovinsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|20. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Švédsko - Slovinsko.

    Švédsko a Slovinsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Švédsko a Slovinsko.

    Trom korunkám zatiaľ nevychádza vstup do svetového šampionátu, keď po úvodnej porážke 3:5 proti Kanade síce zdolali Dánsko 6:2, následne ale znova nestačili na svojho súpera, keď súboj s Českom ukončili s porážkou 3:4. Naopak Slovinsko zatiaľ prežíva vydarený vstup do turnaja, keď na úvod zdolalo Česko 3:2 po predĺžení. Hoci následne na druhý deň podľahlo Nórsko 0:4, ďalší bod si pripísalo proti Slovensku, ktorému podľahlo 4:5 po nájazdoch.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    2 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Švajčiari sú na domácom šampionáte nezastaviteľní. Rakúšanom dali takmer desiatku
    teraz
