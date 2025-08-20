    VIDEO: Sympatický výkon Jelky. V Látkach sa kopali penalty (Slovnaft Cup)

    V stredu sa hralo päť stretnutí.

    BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    Televízny súboj sa hral v piatoligovej Jelke, kde pricestovala Dunajská Streda.

    Od úvodu mal viac z hry favorit z Niké ligy, no Jelka sympaticky odolávala tlaku hostí.

    Skvelý brankár Jelky

    Výborný výkon podával v bráne outsidera gólman Martin Harag, ktorý zneškodnil viacero čistých šancí.

    V prvom dejstve bol krátky len na hlavičku Viktora Dukanoviča, ktorý v 10. minúte poslal DAC do vedenia 1:0.

    Po zmene strán pokračoval zaujímavý zápas, domáci umne bránili a nechávali na ihrisku všetko.

    Futbalistom Jelky však postupne dochádzali sily, čo sa prejavilo v poslednej štvrťhodine, v ktorej strelil favorit tri góly a vyhral 4:0.

    Už náhradného brankára Filipa Kaprinaia prekonali postupne Abdoulaye Gueye, Klemen Nemanič a Giorgi Gagua.

    Hoci Jelka z piatej ligy prehrala vysoko 0:4, zanechala sympatický dojem a ukázala, že aj tímy z nižších líg sa vedia prezentovať solídnym futbalom.

    Kopali sa penalty

    Veľkú drámu videli diváci v piatoligových Látkach, kde duel s treťoligovým Lučencom rozhodli až pokutové kopy.

    V nich ukázali pevnejšie nervy domáci, ktorí potešili verných priaznivcov a postupujú do ďalšieho kola.

    Bodku za rozstrelom nedal nik iný, ako ikona Látok, bývalý ligový hráč Mário Kurák.

    VIDEO: Látky postupujú do ďalšieho kola (autor: Titanilla Bőd)

    V ďalších zápasoch si postup vybojovali Liptovský Mikuláš, Námestovo a FC Nitra.

    Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.

    Slovnaft Cup – 2. kolo

    Jelka - Dunajská Streda 0:4 (0:1)

    Góly: 10. Dukanovič, 75. Gueye, 87. Nemanič, 89. Gagua.

    Vysoké Tatry - Liptovský Mikuláš 0:4 (0:0)

    Góly: 61. Franko, 66. Gladiš, 78. Emeka Okonji, 86. Majerčík.

    Látky - Lučenec 2:2 (2:2), na pokutové kopy 4:3

    Góly: 31. Škopík, 44. Kudlík - 13. Molnár, 40. Kulich.

    Makov - Námestovo 0:6 (0:4)

    Góly: 4. Barutík, 10. Farský, 40. Bobček, 42., 67. Kolorédy (prvý z 11m), 86. Babinský.

    FC Nitra - Bytča 0:0, na pokutové kopy 3:2

