VIDEO: Sympatický výkon Jelky. V Látkach sa kopali penalty (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
Televízny súboj sa hral v piatoligovej Jelke, kde pricestovala Dunajská Streda.
Od úvodu mal viac z hry favorit z Niké ligy, no Jelka sympaticky odolávala tlaku hostí.
Skvelý brankár Jelky
Výborný výkon podával v bráne outsidera gólman Martin Harag, ktorý zneškodnil viacero čistých šancí.
V prvom dejstve bol krátky len na hlavičku Viktora Dukanoviča, ktorý v 10. minúte poslal DAC do vedenia 1:0.
Po zmene strán pokračoval zaujímavý zápas, domáci umne bránili a nechávali na ihrisku všetko.
Futbalistom Jelky však postupne dochádzali sily, čo sa prejavilo v poslednej štvrťhodine, v ktorej strelil favorit tri góly a vyhral 4:0.
Už náhradného brankára Filipa Kaprinaia prekonali postupne Abdoulaye Gueye, Klemen Nemanič a Giorgi Gagua.
Hoci Jelka z piatej ligy prehrala vysoko 0:4, zanechala sympatický dojem a ukázala, že aj tímy z nižších líg sa vedia prezentovať solídnym futbalom.
Kopali sa penalty
Veľkú drámu videli diváci v piatoligových Látkach, kde duel s treťoligovým Lučencom rozhodli až pokutové kopy.
V nich ukázali pevnejšie nervy domáci, ktorí potešili verných priaznivcov a postupujú do ďalšieho kola.
Bodku za rozstrelom nedal nik iný, ako ikona Látok, bývalý ligový hráč Mário Kurák.
VIDEO: Látky postupujú do ďalšieho kola (autor: Titanilla Bőd)
V ďalších zápasoch si postup vybojovali Liptovský Mikuláš, Námestovo a FC Nitra.
Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.
Slovnaft Cup – 2. kolo
Jelka - Dunajská Streda 0:4 (0:1)
Góly: 10. Dukanovič, 75. Gueye, 87. Nemanič, 89. Gagua.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vysoké Tatry - Liptovský Mikuláš 0:4 (0:0)
Góly: 61. Franko, 66. Gladiš, 78. Emeka Okonji, 86. Majerčík.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Látky - Lučenec 2:2 (2:2), na pokutové kopy 4:3
Góly: 31. Škopík, 44. Kudlík - 13. Molnár, 40. Kulich.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Makov - Námestovo 0:6 (0:4)
Góly: 4. Barutík, 10. Farský, 40. Bobček, 42., 67. Kolorédy (prvý z 11m), 86. Babinský.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Nitra - Bytča 0:0, na pokutové kopy 3:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>