VIDEO: Brankár z dediny ničil Dunajskú Stredu. Bol to zápas našich životov, vravel

JELKA. Zápas storočia, súboj histórie či najväčší futbalový sviatok. Také prívlastky mal súboj v Slovnaft Cupe, ktorý sa hral v 4-tisícovej obci Jelka z okresu Galanta.
V rámci druhého kola pohárovej súťaže tam pricestovala Dunajská Streda, ktorej fanúšikmi sú nielen priaznivci piatoligistu, ale i samotní hráči.
„Bolo to zaujímavé. Postaviť sa proti klubu, ktorému držíme palce v televízii,“ vravel šéf FC Jelka Zoltán Deák.
Netradičný súboj priniesol veľké emócie, hral sa však bez zbytočných faulov a zranení.
„Pre takéto zápasy robíte futbal. Pre nás to bol obrovský sviatok, ktorý sme si všetci užili,“ dodal.
Gólová smršť neprišla
Keď v 10. minúte otvoril skóre hlavou Viktor Dukanovič, čakala sa gólová smršť DAC. Nič také sa však na útulnom štadióne piatoligistu nekonalo.
Domáci outsider obetavo odvracal útoky súpera a pokúšal sa o senzáciu.
„Hrali sme bez tlaku, takže sme podávali skvelý výkon. Do 75. minúty sme s veľkým favoritom držali stav 0:1, čo sa nepodarí každému.
Chalani bojovali, makali, množstvo striel zblokovali, za čo si zaslúžia pochvalu,“ uviedol Deák.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Jelka - Dunajská Streda
V poslednej štvrťhodine poslal domáci tréner Imrich Kolláth na ihrisko viacerých hráčov z lavičky. To sa podľa šéfa klubu prejavilo na skóre, keď Abdoulaye Gueye, Klemen Nemanič a Giorgi Gagua upravili v krátkom slede na konečných 0:4.
„Chceli sme, aby si zahrali všetci hráči z Jelky. Pretože takýto zápas sa hrá raz za život.
Nešlo nám o výsledok, preto sme vymenili aj brankára. Inak by sme DAC zdolali a také patálie sme im urobiť nechceli,“ pousmial sa.
Harag: Brankári takéto zápasy milujú
Výborný výkon podal v zápase brankár Jelky Martin Harag, ktorý zlikvidoval viacero čistých šancí Dunajskej Stredy. Práve on sa veľkou mierou pričinil o to, že domáci boli 75 minút na dostreľ.
„Takéto zápasy brankári milujú. Keď nemáte čo stratiť a môžete sa iba ukázať.
Od začiatku som si vravel, že sa nemám čoho báť a po každom ďalšom zákroku moje sebavedomie narastalo,“ prezradil gólman Jelky Martin Harag.
Harag si v minulosti zahral aj za reprezentáciu Slovenska v malom futbale. Aj tieto skúsenosti využil proti profesionálnym útočníkom z Niké ligy.
„Odohral som dobrý zápas, ale pochváliť musím spoluhráčov, ktorí obetavo bránili a množstvo striel zblokovali, čím mi uľahčili prácu.
Hralo sa pred skvelou diváckou kulisou, preto som si to nesmierne užil. Bol to zápas našich životov,“ dodal.
Odišiel v správny čas
Súboj v Jelke sledovalo 1 800 divákov. Hralo sa pred kamerami televízie STVR ŠPORT.
„Dôležitý bol pre mňa prvý zákrok. Keď som ho zvládol, potom to už išlo,“ usmieval sa Harag.
Z ihriska bol vystriedaný v 74. minúte. Hneď o minútu jeho kolega Filip Kaprinai inkasoval a potom dostal aj ďalšie dva góly.
„Odišiel som v pravý čas,“ žartoval a pokračoval:
„Ale nie. Možno to tak vyzerá, že som odišiel a potom sme inkasovali tri góly.
Filip však za ne nemohol. Keby som bol na jeho mieste ja, tiež by som sa asi iba prizeral.“
Hral proti Škriniarovi
Gólman Jelky už podobné zápasy v pohári zažil. Ako brankár Rače podľahol pred 10 rokmi Žiline 0:6 a ako gólman Nového Života zas Michalovciam 0:3.
„Žilina bola vtedy majstrom, nastúpili za ňu Milan Škriniar a ďalší skvelí hráči.
Bola to pre mňa veľká škola rovnako ako proti Michalovciam.
Je super, keď na dedinu príde takéto mužstvo, pretože vždy je to veľká spoločenská udalosť,“ uviedol.
Vo veku 35 rokov si veľké ciele nedáva. Praje si len jedno.
„Aby som bol zdravý a mohol ešte pár rokov chytať,“ uzavrel brankár Jelky a hrdina zápasu proti Dunajskej Strede - Martin Harag.