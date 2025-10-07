Po prvý raz v histórii privítajú tím z Niké ligy. Posledný piatoligista v pohári sa pokúsi o zázrak

BREZNICA. Vidieť v októbrových bojoch tímy z piatej ligy je ojedinelá záležitosť.
V tomto ročníku Slovnaft Cupu však stále „žijú“ futbalisti TJ Družstevník Breznica, ktorí postupne zdolali Šibu (3:2), treťoligové Raslavice (4:1) a Jamník (2:1).
Zápas bol preložený
Sú posledným piatoligistom, ktorý stále živí šancu na pohárovú trofej. I keď len teoretickú.
„Nebudeme si klamať, stále v hre sme vďaka tomu, že zápas bol preložený. Toto prvenstvo nám však napriek tomu nikto nezoberie,“ pre Sportnet povedal starosta obce a funkcionár TJ Družstevník Breznica Slavomír Brendza.
V 3. kole čaká obec s 850 obyvateľmi veľký futbalový sviatok, na svojom štadióne privíta nováčika Niké ligy FC Tatran Prešov.
„Naša dedinka leží na hranici Zemplína a Šariša. Viac sa však radíme medzi Šarišanov, preto zápas s Tatranom Prešov je pre nás mimoriadna udalosť. Ako pre iné tímy zo Slovenska súboj so Slovanom,“ dodal.
Po prvý raz v histórii
Zápas sa hrá v stredu 8. októbra o 15:00 h.
„V poslednom zápase sme si postup so šťastím vydreli. Pretože loptu sme dvakrát vykopávali z bránkovej čiary.
Na to sa však história pýtať nebude. Tento súboj sa navždy zapíše do kroník našej obce. A samozrejme do pamätí hráčov a fanúšikov,“ teší sa Brendza.
Malá obec len nedávno postúpila zo šiestej do piatej ligy. Proti účastníkovi najvyššej súťaže bude hrať po prvý raz v histórii.
„Pred 40 rokmi sme hrali so Spojmi Košice, to som bol ešte chlapec. Pamätám si, že bola veľká zima, sneh a hráči na striedačkách boli zabalení do chlpatých dek.
Od roku 1988 som pri futbale, starostu robím 22 rokov a za ten čas sme takýto súboj nikdy nehrali,“ prezradil.
Prešov? Okamžite spozorneli
Keď sa po vyžrebovaní pavúka dozvedeli, že môžu privítať Tatran Prešov, okamžite spozorneli. Spravili všetko preto, aby sa dostali až do tretieho kola.
„Treťoligové Raslavice sme zdolali hladko 4:1. Potom však prišiel tlak na hráčov, ktorí boli nervózni.
Každý chcel privítať Tatran Prešov, čo nám v Jamníku zväzovalo nohy. Nakoniec sme to však so šťastím zvládli a ako vravím, história sa nebude pýtať na to, ako sa nám to podarilo,“ prezradil starosta s tým, že účasť Breznice v treťom kole je vzácnosť, pretože predtým vždy končila v prvom alebo druhom kole.
„Pre našu dedinku je to obrovský úspech. Chlapci sa na zápas s Prešovom veľmi tešia, prídu aj tí, ktorí pracujú v zahraničí.
Mladí chalani sa uvoľnia zo škôl, takže nás bude určite dosť,“ dodal.
Vysoký kurz na domácich
Stávkové kancelárie vypísali na Breznicu aj kurz 30 ku 1. Domáci si uvedomujú silu súpera, no chcú sa pokúsiť o senzáciu.
„Devínska Nová Ves porazila Trenčín, tak prečo by Breznica nemohla Prešov.
Podľa všetkých predpovedí a prognóz nám Tatran vystaví stopku, ale ideme bojovať.
Keď vyhráme, do konca týždňa budeme mať dovolenky,“ pousmial sa starosta.
V obci s 850 obyvateľmi je ihrisko menších rozmerov, čo by Tatranu mohlo robiť problém. Trávnik je však podľa Brendzu vo výbornej kondícii.
„Jeden hráč Tatrana zarobí za mesiac viac, ako naši chlapci dostanú za polovicu sezóny dokopy. Rozdiel preto musí byť vidieť na hocijakom teréne.
I keď sme amatéri, dáme do zápasu všetko. Tatranu to chceme minimálne skomplikovať,“ uviedol.
Tričká s logami
Každý hráč zápasu dostane pamätné tričko s logami oboch klubov a pamätný šál. Hráčov budú vyprevádzať deti z miestnej školy.
„Uvažovalo sa, že zápas presunieme na väčší štadión, ale som rád, že si to odohráme doma. Pred našimi vernými ľuďmi.
Chceme vytvoriť priateľskú atmosféru, na ktorú sa bude dlho spomínať,“ praje si a dodáva, že po zápase sa uskutoční spoločná večera.
Breznica má mladé mužstvo, ktorého vekový priemer je 23 rokov. V klube veria, že zápas s Prešovom bude pre hráčov motivácia do ďalšej kariéry.
„Väčšina chalanov si prešla Teslou Stropkov a ďalší vyrastali vo Svidníku. Tím je doplnený o skúsenejších hráčov, škoda len, že najlepší strelci sú zranení.
I tak však veríme v zázrak. Hoci je na nás extrémne vysoký kurz, každý, kto ma pozná, vie, že ja idem do každého zápasu s cieľom vyhrať,“ uzavrel starosta obce a funkcionár TJ Družstevník Breznica Slavomír Brendza.