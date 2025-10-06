Hrali len ôsmi, prehrali extrémnym rozdielom. Okresný futbal ide dole brehom, tvrdí funkcionár

SITNÍKY. Amatérsky futbal je bohatý na rôzne rarity. Priam šialený výsledok sa zrodil v zápase VII. ligy ObFZ Svidník FO Sokol Sitníky - OŠK Mestisko.
Už do prestávky vyhrávali domáci 9:0. Ich vedenie postupne narastalo a nakoniec zvíťazili extrémnym rozdielom 18:2.
„Hostia nastúpili len ôsmi a celý zápas sa hralo prakticky na jednu bránu.
Hosťom patrí česť za to, že napriek problémom nezišli z ihriska a bojovali celých 90 minút,“ pre Sportnet povedal funkcionár FO Sokol Sitníky Róbert Fatľa.
Nestíhali prepínať stav
Góly na zápase v Sitníkoch padali tak rýchlo, že domáci nestíhali prepínať svetelnú tabulu.
„Zarozprávali sme sa a jeden gól nám dokonca utiekol. S delegátom a rozhodcami sme to však nakoniec dali dokopy,“ pousmial sa.
V oficiálnom zápise o stretnutí mal OŠK Mestisko na súpiske desať hráčov. Reálne ich však bolo len osem.
„Mali sa u nás stretnúť, no postupne odpadávali. Volali, že sú zranení, chorí, a tak ďalej.
My sme rešpektovali, že ich je málo, no chceli sme si zahrať,“ opisoval Fatľa.
Raz za 10 rokov
Domáci mohli streliť aj 20 gólov, no viacero šancí zahodili.
„Nikdy som nič podobné nezažil, takýto výsledok sa zrodí raz za desať rokov. Raz sme tuším strelili šestnásť gólov, ale už si na to ani nespomínam,“ zalovil v pamäti.
OŠK Mestisko je so šiestimi bodmi na ôsmom mieste tabuľke. Nie je to teda žiadny fackovací panák. V Sitníkoch sa vedeli vžiť do ich situácie.
„Posledné tri, štyri roky pociťujeme veľký úpadok nášho okresného futbalu.
Ubúdajú hráči, funkcionári a aj ochota hrať. Teraz nás bolo viac, no aj my to lepíme a k dobrému to nespeje. Okresný futbal ide po korone dole brehom a čo bude o dva roky si netrúfnem povedať,“ lamentuje.
Uvažujú nad postupom
V ObFZ Svidník je aktuálne už len jedenásť mužstiev. TJ Družstevník Stročín sa zo súťaže odhlásil.
„Počet mužstiev klesá a aj tie to lepia. Máme teda dve možnosti, buď zostaneme v súťaži alebo vážne popremýšľame nad postupom.
Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace, ale rozhodne treba rozvíriť debatu.
Nielen v okrese Svidník, ale aj inde sa hrajú zápasy silou – mocou, len aby sa odohrali a nedeľa neprepadla,“ uzavrel funkcionár FO Sokol Sitníky Róbert Fatľa.