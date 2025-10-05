Najťažšie rozhodovanie trénera v kariére. Štvrtoligisti slávili so Slovanom pri rezňoch

PIEŠŤANY. Písal sa 8. september 1998, futbalisti druholigových Piešťan hostili v Slovenskom pohári Slovan Bratislava.
Za Slovan vtedy nastúpili mená ako Ladislav Pecko, Stanislav Varga, Pavol Sedlák či Jozef Majoroš.
Pre domácich vedených Ladislavom Kunom to bol veľký sviatok, na ktorý prišlo 3 680 divákov. Favorit vtedy potvrdil úlohu favorita a vyhral 5:1.
Takmer identický výsledok
Po 27 rokoch sa dnes štvrtoligové Piešťany stretli so Slovanom opäť. A zápas sledovala takmer identická divácka kulisa (3 680 vtedy, 3 589 teraz).
„Atmosféra bola fantastická. I keď sme z organizácie maximálne vyčerpaní, sme aj šťastní. Všetko dopadlo dobre,“ pre Sportnet povedal prezident PFK Piešťany Ján Stachura.
Okrem počtu divákov sa zrodil aj takmer rovnaký výsledok ako pred rokmi. Piešťany podľahli veľkému favoritovi 0:5.
„Škoda, že sme nestrelili aspoň gól. To nás trošku mrzí, pretože šance na to sme mali,“ dodal.
Povolali najväčšie esá
Slovan poslal do vedenia už v 9. minúte Vladimír Weiss, po polhodine hry bol stav 0:3, keď sa presadili ešte Róbert Mak a Mykola Kukharevych.
„Slovan po slabom začiatku v Trsticiach nenechával nič na náhodu a do Piešťan povolal najväčšie esá.
Na prístupe hostí bolo vidieť, že nám nič nedarujú,“ hodnotil Stachura.
VIDEO: Vladimír Weiss strelil v zápase dva góly
Podľa šéfa klubu mal tréner Jaroslav Prekop pred zápasom najťažšie rozhodovanie v kariére. Aj hráči s komplikáciami boli zrazu zdraví a všetci chceli hrať.
„Nikto nemal trému a nebál sa, i keď sa hralo pred kamerami. Práve naopak, chalani poctivo trénovali a každý sa chcel dostať do zostavy,“ pousmial sa Stachura.
Využil všetky striedania
Lodivod Piešťan využil všetkých päť striedaní. Chcel, aby atmosféru veľkého zápasu zažilo čo najviac hráčov.
„Pre mňa to bol neskutočný pocit. Nie som zvyknutý hrať pred takou kulisou a ešte s takým súperom.
Pri nástupe na zápas som mal zimomriavky. Pozrel som sa za seba, tribúny plná. Oproti kotol, plný. Bolo to neuveriteľné, úplne iné ako v lige,“ nadšene pre Sportnet povedal Adam Kusý, ktorý nastupuje ako kapitán Piešťan, no tento raz prenechal pásku Martinovi Gulovi.
„Cítil som veľkú energiu, chuť ukázať sa. Myslel som si, že nebudem stíhať, ale fantastickí fanúšikovia ma motivovali a tých síl bolo vďaka ním dosť,“ dodal.
V narážačkách sú majstri
V šatni si pred zápasom povedali, že nech sa deje čokoľvek, budú bojovať jeden za druhého. A pokúsia sa podať maximálny výkon. Pretože stáli proti omnoho kvalitnejšiemu a silnejšiemu súperovi.
„Slovan držal loptu a mal prevahu. Vypracovali sme si pár brejkových situácií, ale Slovan ukázal svoju kvalitu, rýchlo odovzdával lopty a jeho hráči sú v narážačkach majstri.
Vladko Weiss to dával z prvého dotyku, čo sa nedalo brániť. A dostávali sme góly,“ vyzdvihol kvality jedného z najlepších hráčov na ihrisku.
V 53. minúte práve Weiss strelil druhý gól v zápase. I keď sa domáci snažili a bojovali, na tabuli svietil už stav 0:4.
Aby toho pre štvrtoligistu nebolo málo, v 56. minúte si Piešťany strelili vlastný gól a prehrávali 0:5.
„Do druhého dejstva sme nastúpili s cieľom neinkasovať, no dostali sme dva rýchle góly.
Teší nás však, že po nich sme pridali a aj my sme súpera zatlačili. Ľuboš Miklovič mohol streliť gól, no nastrelili brvno. Zo štandardných situácii sme však hrozili, škoda, že aspoň raz to tam nepadlo,“ hodnotil.
Spoločná večera hráčov
V poslednej polhodine už diváci gól nevideli, a tak Slovan po zaslúženej výhre 5:0 postupuje do ďalšieho kola.
Po futbalovom sviatku sa konala spoločná večera hráčov Piešťan a Slovana.
„Rezne, jednohubky, mäso na prírodno, je tam všetko. Proste švédske stoly,“ smial sa jeden z najskúsenejších hráčov Piešťan a pokračoval:
„Nikdy by som nepovedal, že budem večerať s takými profesionálmi. Teším sa na Weissa, Maka, čo sú futbalové ikony. Aj zahraniční hráči majú svoju kvalitu, takže určite s nimi prehodím reč.“
Po zápase si hráči Piešťan vychutnávali atmosféru veľkého duelu. Na tento deň vraj nezabudnú.
„Neviem, či dnes zaspím. Som autom, ale plánujem tu zostať čo najdlhšie. Užiť si tieto skvelé momenty. I keď sme prehrali, mám zážitky na celý život,“ nadšene uviedol.
Zápas so Slovanom bol podľa neho odmenou pre hráčov, ktorí to s Piešťanmi dotiahli z ôsmej až do štvrtej ligy.
„Slovenský pohár nám dal výnimočnú príležitosť, preto určite zabojujeme aj o rok. Slovan, Trnava, Žilina či ktokoľvek iný, zažiť atmosféru s ligovým súperom opäť by bolo skvelé,“ uviedol futbalista Piešťan Adam Kusý.
Weiss: Na jedničku
Podľa hostí zo Slovana zápas splnili účel. Po dueli sa hráči fotili s fanúšikmi.
„Je príjemné, keď aj ľudia z iných klubov si vážia, že sem prišli futbalisti Slovana. A takto by to malo vyzerať na pohárových stretnutiach.
Tešíme sa zo zápasu, atmosféry a aj z prístupu všetkých hráčov. Takže na jedničku dnes,“ vravel po dueli hráč Slovana Vladimír Weiss.
„Treba vyzdvihnúť atmosféru, návštevu na štadióne. Bolo to veľmi príjemné pohárové stretnutie.
Zo športového pohľadu sme splnili, čo sme mali. Od začiatku sme zápas kontrolovali a náš prístup bol v poriadku,“ dodal asistent trénera Slovana Boris Kitka.
Opäť k štvrtoligistovi
V ďalšom kole cestuje Slovan na pôdu iného účastníka štvrtej ligy. Sú nimi Trenčianske Stankovce.
„Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ pre Sportnet povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.
Trenčianske Stankovce už so Slovanom doma hrali. Bolo to v roku 2008 a podľahli mu v pohári 0:4.
„To som ešte hral ako hráč, za Slovan nastúpili mená ako Juraj Halenár a Samuel Slovák. Bola to veľká slávnosť. Teraz to bude niečo podobné.
Samozrejme, že veľké šance proti obrovskému favoritovi nemáme. Možno však predsa motyka vystrelí.
Ja sa pokúsim chalanov správne motivovať, aby zabojovali a nechali na ihrisku srdce. Hlavné však je, aby si to užili,“ uviedol.
OŠK hostil v minulosti aj Spartak Trnava. V roku 2022 mu podľahol 0:6.
„Slovan, Trnava, nič lepšie na Slovensku asi nie je. Som preto hrdý, že oba tieto celky sme mali tú česť privítať,“ uzavrel tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.