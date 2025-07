Bývalému reprezentantovi vyskakovalo koleno. V tretej lige už asi nebude riskovať

Remizovali sme 2:2, ale nepreceňoval by som to, lebo oni sú niekde inde. Chalani podali dobrý, behavý výkon, s čím som bol spokojný.

Dlhodobejšie bol zranený, ale skúšal nastupovať v zápasoch. Lenže vyskakovalo mu koleno. Neviem, či by to ešte riskoval. Aj preto potrebujeme nového hrotového útočníka.

Čo čakáte od novej skupiny Stred v tretej lige?

Keď si prejdem zoznam mužstiev, je zrejmé, že kvalita tam je. Nečaká nás nič ľahké.

Bude to znova boj o body. Dúfam, že nie o záchranu. Bol by som spokojný, ak by sme sa dostali do hornej polovici tabuľky.

V uplynulej sezóne obsadilo Kalinovo 12. miesto v III. lige Východ. Ako to s odstupom hodnotíte?

Hodnotím sezónu pozitívne. Jediné, čo ma nahnevalo, bola prehra 1:8 v poslednom kole v Stropkove.

Bodka za sezónou bola katastrofálna. Doteraz ma to škrie. Toto sa nemôže stať.