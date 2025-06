Treťoligistu opustil 13-gólový strelec. Nebolo to postavené len na ňom, vraví nový tréner

LUČENEC. Novým trénerom treťoligového MŠK Novohrad Lučenec sa stal Andrej Kamendy. Doteraz pôsobil v klube ako tréner kategórie U19, s ktorou v sezóne 2023/2024 vybojoval postup do druhej ligy bez jedinej prehry. Kamendy bol zároveň aj asistentom trénera Tomáša Boháčika pri A-mužstve. Boháčik viedol Lučenčanov dve sezóny, predtým pracoval s kategóriou U17.

Lučenec obsadil v minulej sezóne v III. lige Východ 14. miesto. V 30 zápasoch získal 26 bodov za šesť výhier a osem remíz. V posledných štyroch kolách však nebodoval.

Najlepším strelcom mužstva bol Kevin Oláh, ktorý dal 13 gólov. Ten však z klubu odchádza, rovnako ako pilier zadných radov Igor Kotora. Mužstvo začalo prípravu v stredu a už v piatok absolvoval aj prvý prípravný zápas. V Kalinove prehralo 0:2. Po stretnutí nový tréner ANDREJ KAMENDY sa ochotne podelil o svoje prvé dojmy. V Lučenci ste pôsobili pri doraste, s ktorým ste boli veľmi úspešný. Ako prišlo k tomu, že ste sa stali hlavným trénerom mužov? Poviem úprimne, prišiel som do Lučenca preto, aby som robil s dorasteneckými kategóriami. Tam som chcel pokračovať. Keď Tomáš Boháčik skončil na trénerskom poste, chcel som, aby prišiel tréner mimo Lučenca a okolia, aby to tu trošku upratal.

Funkcionári sa snažili vybaviť niekoho, nakoniec sa im to nepodarilo. Hovoril som im, že pokiaľ sa im nikoho nepodarí zohnať, tak ich nenechám v štichu a zoberiem to. Zdôraznil som však, aby som bol pre nich posledná možnosť, lebo chcel som pracovať s dorastom. Samozrejme, vážim si, že som dostal šancu pri mužoch. Určite si vytiahnem aj nejakých chalanov z dorastu. Nič sa pre mňa nemení. Tak, ako som pracoval v doraste, budem pracovať aj v mužoch. Verím, tomu, že tak, ako to prinieslo výsledky v doraste, prinesie aj v áčku.

Tomáš Boháčik pri svojom odchode povedal, že cítil, že mužstvo potrebuje nový impulz. Veríte, že ním budete práve vy? Keby som tomu neveril, tak to nezoberiem. Robil som Tomášovi asistenta, ale iba v rámci toho, že som chodil na domáce zápasy a snažil som sa mu dať svoje postrehy. S mužstvom však pracoval Tomáš. Možno budem chcieť, aby sme hrali trošku aktívnejšie hlavne v domácich zápasoch, aby sme boli agresívnejší, vytvárali si viac šancí a viac vyhrávali. Stále dávame málo gólov. Koniec koncov, aj v prípravnom zápase v Kalinove sme nestrelili gól a vypracovali sme len málo šancí. Počas zápasu ste často dávali najavo svoju nespokojnosť. Ako ste prežívali prvé prípravné stretnutie v pozícii hlavného trénera? Sme len na začiatku prípravy. Stále riešime, kto zostane z kostry mužstva. Postupne prídu aj hráči na skúšku, v rámci našich možností. Mali by to byť chalani zo Slovenska, čiže stále chceme ísť našou slovenskou cestou. Mužstvo chceme doplniť aj o nejakých dorastencov.

Leto je krátke na to, aby sme všetko stihli, takže formovanie herného prejavu bude trvať asi počas celej jesene. Samozrejme, bolo by dobré, ak by sa nám začalo výsledkovo dariť, lebo vtedy sa ľahšie pracuje. Pre mňa bude dôležité, že ak niekto sa príde pozrieť na náš zápas, aby videl, že je tam nejaká zmena v ponímaní hry.

Momentka z prípravného zápasu Kalinovo - Lučenec. (Autor: Facebook / MŠK Novohrad Lučenec)

S dorastom ste pred rokom postúpili do druhej ligy, vašu prácu ocenil aj Stredoslovenský futbalový zväz, keď ste získali cenu pre trénera roka. V mužskej kategórii však budete pod väčším výsledkovým tlakom. Ste na to pripravený? Som tak nastavený, že futbal je vždy spravodlivý. Ak budeme pracovať, a budeme pracovať dobre, verím, že výsledky sa dostavia. Netvrdím, že to bude hneď, budeme musieť byť trpezliví, ale verím, že funkcionári mi dajú čas. Možno to chytíme od úvodu, čo by bolo skvelé, ale musíme byť pripravení aj na to, že to tak hneď nebude.

Čo očakávate od novej tretej ligy Stred? Veľa ľudí hovorí, že sa súťaž oslabila, keďže už tu nie sú mužstvá z východu. Ja si to však vôbec nemyslím. Poznám mužstvá, ktoré prišli zo západu a viem aká kvalitná je súťaž na západe. Nemyslím si, že to bude slabšia súťaž. Bude to rovnako ťažké, ako keď to bolo spojené s východom. Pre nás bude o to ťažšia, že dve sezóny po sebe sme sa pohybovali dole. Vždy sme sa zachránili, ale už by sme chceli byť aj vyššie v tabuľke. Uvidíme. Ak sú výsledky, všetko je ľahšie. Teraz k nám chodí na futbal 150 ľudí. V 25-tisícovom meste... Asi musíme zmeniť niečo v našej hre, aby ľudia začali chodiť. Myslím si, že ľudia v Lučenci majú radi futbal a celkovo šport. V takom meste by malo chodiť minimálne 500 až 700 divákov na zápasy.

Máte už nejaké konkrétne informácie o tom, kto odíde a kto by mal prísť? Náš najlepší strelec Kevin Oláh odišiel do Fiľakova. Určite je to pre nás oslabenie, ale na druhej strane sa nemôžeme teraz tváriť, že to bolo postavené na jednom hráčovi. Sú tam ešte dvaja hráči, ktorí majú ponuky, ale verím, že sa nám ich podarí presvedčiť, aby ostali. Sú to takisto hráči, ktorí tvorili kostru mužstva.