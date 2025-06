Hamšíkova akadémia už v tretej lige Stred nefiguruje. Z postupu sa tešia na Kysuciach

„Nemá to s Marekom Hamšíkom nič spoločné. Nebude sa to volať RSC Hamšík academy, ale Jupie Banská Bystrica,“ doplnil.

„Je to torzo subjektu, čo pozostáva z ľudí, ktorí sa nepresunú do Dukly,“ uviedol vtedy pre Sportnet Filip Holec, bývalý športový riaditeľ Hamšíkovej akadémie.

Mali výbornú jar

„Neistota akadémie Mareka Hamšíka situáciu trochu zamotala. Čakali sme, ako to dopadne, podali sme prihlášku do tretej i do štvrtej ligy a dúfali sme, že nám to vyjde,“ vravel pre Sportnet tréner Kysuckého Nového Mesta Slavomír Zátek.