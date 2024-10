Amatéri odolávali ligistovi. Pred zápasom by prehru o gól brali, po ňom ich aj mrzela

Vyzerám na sto rokov... Dukla bola lepšia na lopte, ale Kalinovo dlho odolávalo a súpera nepustilo so vyložených šancí. Až do 76. minúty, keď sa presadil krížnou strelou Adam Hanes. Záverečná päťminútovka však opäť patrila domácim, ktorí už hrali vabank a mali niekoľko sľubných skrumáží pred bránou. „V posledných troch zápasoch sme vždy inkasovali v závere, takže prežíval som to veľmi zle, pozrite sa mňa, vyzerám na sto rokov,“ vravel úprimne tréner Dukly Marek Bažík. Banská Bystrica prešla už aj predchádzajúcim kolom s odretými ušami, keď sa vytrápila v Badíne. Napokon u štvrtoligistu zvíťazila 3:1. „Ak to porovnám s Badínom, teraz sme odohrali menej kŕčovitý zápas, mali sme hru pod kontrolou. Boli sme trpezliví a rozhodla asi kvalita horných hráčov,“ skonštatoval Bažík.

Dosnívali svoj sen Tréner Kalinova Michal Karásek by pred zápasom výsledok 1:2 určite bral, priznal však, že v kútiku duše myslel aj na pokutové kopy. „Hostia boli lepší, ale dúfal som, že nejakú šťastnú remízu uhráme a ľudia tu uvidia penalty. V tom momente to bol taký sen. Svoj sen sme však asi dosnívali,“ uviedol kouč treťoligistu. Jeho mužstvo už jedného favorita vyradilo, v 3. kole zdolalo druholigové Pohronie 2:0. Nechýbalo veľa a mohla sa zrodiť ďalšia senzácia. „Dukla mala rýchlejšie kombinácie ako Pohronie, ale ak by sme nemali za osem dní tretí zápas, možno aj my by sme inak reagovali na niektoré situácie,“ uviedol Michal Karásek.

Kalinovo malo silné najmä konce polčasov. „V prvom polčase sme chceli zareagovať po inkasovanom góle a trošku vyššie sme napádali. Pred koncom zápasu som zase dal pokyn, prešli sme na 4-3-3, aby sme vytvorili väčší tlak na obrancov. Celý zápas by sme to takto neuhrali, takže to bolo cielené,“ prezradil detaily taktiky Michal Karásek. Deň pred zápasom si Kalinovčania nacvičovali aj penalty. „Podľa toho, ako to vyzeralo včera, keď sme ich trénovali, je možno dobré, že k nim neprišlo,“ usmial sa tréner. „Mali sme však aj my šance, brvno či žrď. Som hrdý na svoj tím za to, ako tento zápas zvládli,“ podčiarkol Karásek.

Rozhodla efektivita Pohárový zápas videlo v obci s 2100 obyvateľmi 500 divákov. „V konečnom dôsledku môžeme byť spokojní, nedostali sme veľa gólov. Stále sme amatéri,“ poznamenal Karásek. Napokon aj on sám bol ešte v deň stretnutia v práci a počas polčasovej prestávky absolvoval telefonát so šéfom. „Diváci si museli prísť na svoje, my sme tiež spokojní so sebou. Sme radi, že sme nedostali päť-šesť gólov a že to bolo vyrovnané až do konca,“ myslí si Lukáš Kojnok.