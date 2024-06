Problém Belgičanov pred EURO, zranil sa im obranca. Nevyzerá to dobre, vraví tréner

BRUSEL. Belgický futbalista Thomas Meunier neodcestuje so svojimi reprezentačnými spoluhráčmi na EURO 2024 do Nemecka.

"Bol veľmi sklamaný a my samozrejme tiež. Ešte nevieme, aké je to zlé, ale nevyzerá to dobre. Toto naozaj bolí, pretože Thomas bol v posledných dňoch veľmi pozitívne naladený a tiež veľmi profesionálny. Dúfame v to najlepšie, ale v skutočnosti to nevyzerá dobre," uviedol tréner národného tímu Domenico Tedesco.

V belgickej nominácii zároveň figurujú zranení obrancovia Arthur Theate a Jan Vertonghen. Tedesco dodal, že je odhodlaný ponechať ich v zostave, aj keď nebudú pripravení hrať v prvých zápasoch.

Informácie priniesla agentúra Reuters.