Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu D skupiny na EURO 2024 v Nemecku medzi Francúzskom a Poľskom.



Francúzsko



Francúzi nastúpia na dôležité stretnutie. V tabuľke sú na druhom mieste so štyrmi bodmi a keď sa nechcú spoliehať na výsledok súboja Holandsko – Rakúsko, musia poraziť Poliakov, aby si zabezpečili postup do osemfinále.



Poľsko



Poliaci sú už von z hry. V ich prípade pôjde len o dohratie šampionátu so cťou. Patrí im chvost tabuľky s pasívnym skóre 2:5 a nulou v počte získaných bodov.