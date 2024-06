Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu C skupiny na EURO 2024 v Nemecku medzi Slovinskom a Dánskom.



Slovinsko



Príprava Slovincov na turnaj bola skromná. Nastúpili len proti Arménom a Bulharom. S prvým súperom vyhrali 2:1, s druhým uhrali nerozhodný výsledok 1:1. Slovinci pred tromi rokmi nehrali EURO.



Dánsko



Severania rovnako mali v príprave iba dvoch súperov. V oboch prípadoch hrali derby so Švédmi, respektíve Nórmi. Zaznamenali stopercentnú bilanciu po výsledkoch 2:1 a 3:1. Dáni sa v roku 2021 dostalo ďaleko. Zo skupiny postúpili z druhej priečky, v osemfinále deklasovali Wales 4:0, vo štvrťfinále zvládli Čechov 2:1, no v semifinále nepremohli hráčov z kolísky futbalu. Angličania zvíťazili 2:1.