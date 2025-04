Ovečkin môže prekonať rekord Gretzkého proti Chicagu. Je to niečo historické, hovorí komisár NHL

V hľadisku Capital One Arény vo Washingtone by v nasledujúcom dueli nemal chýbať ani Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril ruskému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu.

V októbri "the Great One" vyhlásil: „Je len otázka času, kedy môj rekord padne.“ Ovečkin potom zdôraznil ako veľa pre neho znamená, že mu Gretzky fandí.

Bude to dosť šialené

Ovečkin síce po zápase vyhlásil, že je to aj po ďalšom jeho góle „stále rovnaký pocit“ byť tak blízko k rekordu, no keď v piatok vstúpi na ľad pred stretnutím s Chicagom, bude ho čakať elektrizujúca atmosféra.

„Bude to dosť šialené,“ predpovedá pre oficiálnu stránku súťaže obranca Capitals Trevor van Riemsdyk.

„Je cítiť, že už je to tu a on cíti, že skóruje každú noc. Je úžasné vidieť, že to to robí takým prudkým tempom.“

Všetci v to dúfame

Naposledy, keď Ovečkin potreboval tri góly na dosiahnutie míľnika a jeho tím nastúpil proti Blackhawks, tak explodoval hetrikom pri víťazstve Capitals 7:3 v United Center v Chicagu 13. decembra 2022.

Stal sa vtedy tretím hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahol 800 gólov.

„Myslím si, že každý by bol šťastný, ak by sa mu to podarilo už tento piatok večer. Všetci v to dúfame," povedal jeho spoluhráč Pierre-Luc Dubois.