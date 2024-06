V skupine A hrajú dnes večer o 21:00 Švajčiari proti domácim Nemcom.



Nemci už majú postup do ďalšej fázy istý, v prvom zápase zdolali Škótsko 5:1, následne zvíťazili nad Maďarmi 2:0.



Švajčiari sa nachádzajú na druhej priečke so štyrmi bodmi, Maďarov zdolali na úvod šampionátu 3:1, pred štyrmi dňami si body delili so Škótmi po výsledku 1:1.