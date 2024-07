Online futbal: Španielsko - Nemecko vo štvrťfinále EURO 2024 (LIVE, dnes)

Zaznělo na tiskovce:



Luis de la Fuente (trenér Španělska): Bude to vyrovnaný zápas. Klidně by to mohlo být finále šampionátu a bude to o fotbalovosti. Německo má vždy velmi silné začátky zápasů, takže na to budeme muset odpovědět. Budeme se snažit převzít iniciativu a jít si za svým od prvních minut. Své hráče bych nevyměnil za nikoho na světě. Pro mne jsou moji hráči nejlepší na světě.



Julian Nagelsmann (trenér Německa): Naše přípravy na zápas jsou u konce. Už jsme rozhodnuti, kdo bude hrát v základu a kdo ne. Měli jsme mnoho individuálních pohovorů a sledovali hodně videí. Jsme dobře připraveni a přesvědčeni, že můžeme ukázat dobrý výkon. Není to finále, je to čtvrtfinále. Chceme být jedním z týmů, které půjdou dál. Španělé také chtějí být mistry, takže to bude těžký zápas. Oba týmy jsou zruční v kontrole míče a mají kvality v re-presinku. Oba týmy mohou dostat soupeře pod tlak. Bude potřeba kvalitně vyřešit co nejvíce situací 1 na 1. Je to bez debat jedno z nejdůležitějších utkání, ale přípravy musejí být stejné jako na ta předchozí. Nemá to co dělat s důležitostí.