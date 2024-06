Online futbal: Gruzínsko - Česko na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Český tým na Mistrovství Evropy ještě nikdy nechyběl. Největší úspěch zaznamenal v roce 1996, kdy dokráčel až do finále, ve kterém ovšem nestačil na Německo. Skvělý šampionát předvedli Češi také o osm let později v Portugalsku, kde díky výborným výkonům v základní skupině byli favoritem na zisk zlaté medaile, jenže tento sen partě okolo hvězdného Pavla Nedvěda sebral řecký gól v prodloužení semifinálového utkání. Následně se Česko představilo na dalších čtyřech evropských turnajích. V roce 2008 nepostoupilo ze skupiny, o čtyři roky později ve čtvrtfinále nestačilo na Portugalsko, následně znovu nepostoupilo ze skupiny a v roce 2021 dokráčelo do čtvrtfinále, ve kterém podlehlo Dánsku.Ačkoliv měli Češi na letošní EURO docela přijatelnou kvalifikační skupinu, na turnaj postoupili až díky vítězství v posledním zápase nad Moldavskem. Ihned po postupu rezignoval trenér Jaroslav Šilhavý, na jehož místo byl dosazen zkušený stratég Ivan Hašek. Pod Haškem český tým odehrál čtyři přípravné zápasy, přičemž všechny vyhrál. V březnu zdolal shodně 2:1 Norsko i Arménii, těsně před ME si poradil s Maltou a Severní Makedonií.Vstup do samotného turnaje se ale Čechům herně příliš nepovedl. Přestože favorizovanému Portugalsku podlehli 1:2 až gólem v nastaveném čase, v průběhu celého utkání tahali za kratší konec provazu. Přitom to dlouho vypadalo, že by Haškův tým body vykřesat mohl, neboť v 62. minutě poslal Česko do vedení parádní střelou Lukáš Provod. O sedm minut později ale Portugalci šťastně srovnali díky vlastnímu gólu Robina Hranáče a těsně před koncem rozhodl Francisco Conceição.Je otázkou, zda trenér Hašek pro utkání proti Gruzii do sestavy sáhne, nyní se to ale zdá velmi pravděpodobné. Do sestavy se zřejmě vrátí Antonín Barák, který by měl nahradit Pavla Šulce. Dá se také předpokládat, že nenastoupí ani Jan Kuchta, místo kterého by mohli dostat šanci Mojmír Chytil či Adam Hložek. Český celek ještě v základní skupině čekají dva zápasy v Hamburku, jeden proti Gruzii, druhý proti Turecku. K jistotě postupu by potřeboval uhrát minimálně 4 body.