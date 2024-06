Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu B skupiny na EURO 2024 v Nemecku medzi Chorvátskom a Albánskom.



Chorvátsko



Chorváti sa potrebujú rehabilitovať. Do šampionátu vstúpili hladkou prehrou 0:3 so Španielskom. "Vymaľované" bolo už po polčase. Zverenci trénera Dalića majú šancu odlepiť sa z dna tabuľky.



Albánsko



Albánci začali turnaj výborne, a to dokonca historickým zápisom. Gól Bajramiho do siete Talianov padol už po 22 sekundách a prekonal Rusa Dmitrija Kiričenka, ktorý v roku 2004 skóroval so siete Grécka po 67 sekundách. Taliansky favorit nakoniec zvládol naplniť predpoklady a nepriaznivý vývoj zvrátil. Otočil na konečných 2:1.