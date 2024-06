Nemecko



Domáci futbalisti vyhrali svoju základnú skupinu v prvom otváracom zápase si poradili so Škótskom vysoko 5:1. V druhom zápase si tiež bez väčších problémov poradili s Maďarskom 2:0. V treťom zápase proti Švajčiarsku mali na mále, keď sa im podarilo vyrovnať až v nadstavenom čase. Nemci sú v dnešnom zápase favoritom.



Dánsko



Dánom sa podarilo postúpiť zo základnej skupiny z druhého miesta aj bez jediného víťazstva. Podarilo sa im získať tri body za tri remízy. Hneď v prvom zápase remizovali so Slovinskom 1:1. V druhom zápase sa zrodila remíza s favorizovaným Anglickom 0:0. V poslednom zápase so Srbskom gól nepadol.