Online futbal: Anglicko - Švajčiarsko na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Vitajte pri sledovaní online prenosu z tretieho štvrťfinále na Majstrovstvách Európy vo futbale 2024 v Nemecku, v ktorom nás čaká ďalší zaujímavý súboj medzi Anglickom a Švajčiarsko.



Anglická reprezentácia sa na turnaji stále trápi a ako jeden z najväčších favoritov na celkový triumf je asi najviac kritizovaná za predvedenú hru, keďže káder nabitý svetovými futbalovými hviezdami zatiaľ ani zďaleka neukázal to najlepšie, ale práve dnes je ten správny čas. Anglicko vyhralo svoju skupinu C, k čomu mu stačilo len tesné víťazstvo nad Srbskom v úvodnom zápase, a potom prišli dve remízy s Dánskom a Slovinskom. V osemfinále bola slovenská reprezentácia kúsok od najväčšej senzácie na turnaji, keď sme po góle Schranza z prvého polčasu dlho držali Anglicko v šachu, ale nakoniec sa hrdinami Albionu stali v predposlednej minúte nadstaveného času nožničkami vyrovnávajúci Bellingham a hneď v úvode predĺženia rozhodol o ich postupe hlavičkou Kane.



Na druhej strane dnes stojí veľmi silné Švajčiarsko, ktoré na turnaji predvádza solídne výkony a ešte neprehralo. Švajčiarsko skončilo v skupine A na druhom mieste, keď v úvodnom zápase zdolalo Maďarsko a následne prišli dve remízy so Škótskom a Nemeckom. V osemfinále tak Švajčiarsko muselo čeliť úradujúcim Majstrom Európy a papierovo silným Talianom, lenže zverenci Murata Yakina potvrdili svoju možno životnú formu a vyhrali s prehľadom 2:0.



Švajčiarom sa tak podaril zopakovať postup do štvrťfinále z posledných Majstrovstiev Európy, ale vtedy ich v tejto fáze turnaja zastavilo Španielsko, a preto dnes majú šancu dosiahnuť historický úspech na tomto podujatí pre svoju krajinu. Naopak Anglicko obhajuje finálovú účasť z posledných Majstrovstiev Európy, ale teraz by už konečne chcelo dokráčať na úplný vrchol a po dlhých rokoch trápenia na medzinárodnej scéne po prvýkrát v histórii vyhrať trofej Henriho Delaneya.