Online futbal: Portugalsko - Francúzsko vo štvrťfinále EURO 2024 (LIVE, dnes)

EURO 2024 sa prehuplo do štvrťfinálových súbojov. Piatkový, sviatočný program zaháji atraktívny duel Španielska s Nemeckom, o ktorom môžeme hovoriť ako o predčasnom finále. Vo večernom zápase sa stretne Portugalsko proti Francúzsku, oba celky si zahrali vo finále Európskeho šampionátu v roku 2016, kde sa z víťazstva tešili Portugalci, ktorí zdolali Francúzov 1:0 po predĺžení. Týmto vás vítam pri tomto online prenose, v ktorom vám prinesieme najdôležitejšie momenty a spoznáme druhého semifinalistu šampionátu.



Portugalsko: Portugalci sa predrali do štvrťfinále až po penaltovom rozstrele, keď premenili všetky svoje pokusy a poslali Slovincov domov po výsledku 1:0. Penalty Slovincom vôbec nevyšli, pretože nedali ani jeden gól. V skupinovej fáze si Portugalsko poradilo s Českom 2:1, Tureckom 3:0 a na Gruzíncov boli prikrátki, podľahli im 0:2. Skončili na 1. mieste so šiestimi bodmi, rovnako malo aj Turecko, ale s horším skóre.



Francúzsko: Francúzi si poradili v osemfinále s Belgičanmi, ktorých zdolali 1:0. Nešťastný vlastný gól si pripísal Jan Vertonghen. Štatistika francúzskeho celku v skupinovej fáze bola jedna výhra proti Rakúsku 1:0 a dve remízy, s Holandskom 0:0 a s Poľskom 1:1. Postúpili z druhého miesta, keď získali päť bodov, o jeden menej než Rakúšania.